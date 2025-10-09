BHU छात्रा की मौत के बाद साथियों का हंगामा, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर से गुरुवार (9 अक्टूबर) को एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक छात्रा की सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. इसकी सूचना जैसे ही साथी छात्रों को हुई वह इस मौत से बेहद आहत होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाने लगे.

विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्राओं ने लगाया लापरवाही का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंबेडकरनगर की रहने वाली प्राची सिंह बीए - 2nd ईयर की छात्रा रहीं. आज सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल ले जाया गया. जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. साथी छात्राओं में इस बात को लेकर आक्रोश था कि अगर प्रशासन की तरफ से सही समय पर उसे एंबुलेंस और अन्य सुविधाएं मिल जाती तो प्राची को बचाया जा सकता था. जिसको लेकर छात्राओं ने जोरदार हंगामा भी किया.

15 मिनट के अंदर पहुंची एंबुलेंस- यूनिवर्सिटी प्रशासन

वहीं इस मामले पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है की छात्रा की मौत का बहुत अफसोस है. लेकिन एंबुलेंस 15 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी, और छात्रा की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी. इसके अलावा विरोध के दौरान छात्रों की मांग को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है जिसमें परिसर में एंबुलेंस, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा सहित एक नर्स की भी नियुक्ति जैसी मांग शामिल रहीं.