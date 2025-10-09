गाजियाबाद: पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश

गाजियाबाद में 7 अक्टूबर की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी और तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं. हालांकि अभी तीन आरोपी फरार हैं. मृतक और आरोपी सभी बदमाश हैं और सब पर कई मुकदमे कायम है. एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे आसिफ उर्फ गुल्लू निवासी डासना की सिकरोड अंडरपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मृतक के भाई ने दर्ज कराया मुकदमा

मृतक के भाई की तहरीर पर थाना मसूरी में मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी अर्शी के मोहल्ले में रहने वाले युवक रिहान के साथ प्रेम संबंध थे.

मृतक आसिफ पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और वह हाल ही में अप्रैल 2025 में जेल से रिहा हुआ था. मृतक के जेल से आने के बाद अर्शी और रिहान के मिलने-जुलने में दिक्कत आने लगी थी. इस हत्या की साजिश युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर रची थी. जिसका पुलिस ने अब भंडाफोड़ कर दिया है.

गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या

इसी कारण दोनों ने षड्यंत्र रचकर आसिफ की हत्या की योजना बनाई. इसके लिए रिहान ने अपने साथियों बिलाल, जीशान और उमेश को शामिल किया. योजना के अनुसार आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

पुलिस ने इस हत्याकांड में रिहान, बिलाल, जीशान, उमेश और अर्शी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी गुलफाम और दानिश फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. अर्शी पहले हिंदू धर्म से थी 2021 में अर्शी ने आसिफ से दूसरी शादी की थी और उसके बाद मुसलमान बन गई थी आसिफ की भी दूसरी शादी थी.