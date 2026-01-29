हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBHU में बवाल, दो गुटों के छात्रों में पत्थरबाजी, भारी फोर्स, ड्रोन से हॉस्टल के छतों की निगरानी

BHU में बवाल, दो गुटों के छात्रों में पत्थरबाजी, भारी फोर्स, ड्रोन से हॉस्टल के छतों की निगरानी

BHU Clash: काशी जोन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसवाल ने बताया कि रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 07:48 PM (IST)
वारारणी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में गुरुवार (29 जनवरी) को बवाल हो गया. दो होस्टल के छात्र आमने-सामने हो गए. पत्थरबाजी भी हुई है. भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. एक छात्र के घायल होने की खबर है. स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने मार्च किया.

रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में विवाद

काशी जोन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसवाल ने बताया कि रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच जन्माष्टमी पर जो कहासुनी हुई थी उसकी को लेकर आज फिर से विवाद हुआ. उसी में दो छात्रों के गुट आपस में लड़ लिए. हमें सूचना मिली कि इनमें आपस में पत्थरबाजी हो रही है. तत्काल भारी फोर्स मौके पर आ गया. छात्र यहां से भाग गए. जो छात्र चोटिल हुआ है उसको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है.

ड्रोन से हॉस्टल के छतों की निगरानी- पुलिस

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, घायल छात्र ने कुछ ऐसे छात्रों के नाम बताए हैं जो यहां के पूर्व छात्र हैं और अनाधिकृत रूप से यहां रह रहे हैं. इन्हीं को चिह्नित करने लिए कार्रवाई की जा रही है. ड्रोन से सभी हॉस्टल के छतों की निगरानी की जा रही है. 

एक-एक कमरे की ली जा रही तलाशी- डीसीपी

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड एक-एक कमरे की तलाशी ले रहा है. यदि कोई अनाधिकृत छात्र पाया जाता है तो उसको यहां से निकालकर कमरे को सील किया जाएगा. पीएसी, आरआरएफ और चार थानों की फोर्स मौजूद है. काशी जोन के सभी अधिकारी मौजूद हैं.

Published at : 29 Jan 2026 07:08 PM (IST)
