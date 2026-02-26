हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Agra News: विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप, दबाव में समझौते का दावा, भाई ने दी सुसाइड की चेतावनी

Agra News: विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप, दबाव में समझौते का दावा, भाई ने दी सुसाइड की चेतावनी

Agra News In Hindi: आगरा में विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप फिर गरमा गया है. पीड़ित के भाई ने दबाव में समझौता कराने का दावा करते हुए न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Feb 2026 11:32 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप लगने के बाद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है. कुछ दिन पहले इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर विधायक का बेटा टोल प्लाजा पर कर्मचारी से हाथापाई करता दिख रहा है.

उस समय कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन अब पीड़ित पक्ष ने नए आरोप लगाकर पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पीड़ित टोलकर्मी का भाई वीरू चौधरी खुलकर बोलता नजर आ रहा है. उसका कहना है कि राजीनामा दबाव में कराया गया था. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी उसके घर के बाहर पहुंचते हैं और जांच की बात कहते हैं.

वीरू का आरोप है कि जब सब कुछ सीसीटीवी में साफ दिख रहा है तो फिर घर पर आकर पूछताछ क्यों की जा रही है. उसने कहा कि फुटेज में साफ नजर आता है कि विधायक का बेटा गाड़ी से उतरते ही उसके भाई के साथ मारपीट करता है.

वीरू चौधरी ने बताया कि उनके भाई की ड्यूटी टोल पर VIP वाहनों की पहचान कर सूचना देने की होती है. बूम बैरियर खुलने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसी दौरान गाड़ी से उतरकर मारपीट की गई.

उसने यह भी आरोप लगाया कि अछनेरा थाने से छह पुलिसकर्मी निजी गाड़ी में रात के समय घर आए और समझौते का दबाव बनाया. वीरू का कहना है कि तीन दिन से उसका भाई लापता है और परिवार काफी डरा हुआ है.

आत्मदाह की चेतावनी

पीड़ित के भाई ने साफ कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने भाई के साथ आगरा कमिश्नरेट के सामने आत्मदाह करेंगे. उसने यह भी कहा कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है.

हालांकि अभी तक पुलिस या विधायक पक्ष की ओर से इस नए वीडियो और आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर सियासी रंग लेता दिख रहा है. अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं.

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read
Published at : 26 Feb 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS
