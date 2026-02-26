आगरा में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप लगने के बाद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है. कुछ दिन पहले इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर विधायक का बेटा टोल प्लाजा पर कर्मचारी से हाथापाई करता दिख रहा है.

उस समय कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन अब पीड़ित पक्ष ने नए आरोप लगाकर पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पीड़ित टोलकर्मी का भाई वीरू चौधरी खुलकर बोलता नजर आ रहा है. उसका कहना है कि राजीनामा दबाव में कराया गया था. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी उसके घर के बाहर पहुंचते हैं और जांच की बात कहते हैं.

वीरू का आरोप है कि जब सब कुछ सीसीटीवी में साफ दिख रहा है तो फिर घर पर आकर पूछताछ क्यों की जा रही है. उसने कहा कि फुटेज में साफ नजर आता है कि विधायक का बेटा गाड़ी से उतरते ही उसके भाई के साथ मारपीट करता है.

वीरू चौधरी ने बताया कि उनके भाई की ड्यूटी टोल पर VIP वाहनों की पहचान कर सूचना देने की होती है. बूम बैरियर खुलने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसी दौरान गाड़ी से उतरकर मारपीट की गई.

उसने यह भी आरोप लगाया कि अछनेरा थाने से छह पुलिसकर्मी निजी गाड़ी में रात के समय घर आए और समझौते का दबाव बनाया. वीरू का कहना है कि तीन दिन से उसका भाई लापता है और परिवार काफी डरा हुआ है.

आत्मदाह की चेतावनी

पीड़ित के भाई ने साफ कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने भाई के साथ आगरा कमिश्नरेट के सामने आत्मदाह करेंगे. उसने यह भी कहा कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है.

हालांकि अभी तक पुलिस या विधायक पक्ष की ओर से इस नए वीडियो और आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर सियासी रंग लेता दिख रहा है. अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं.