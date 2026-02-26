उत्तराखंड: रुद्रपुर में नमाज के दौरान मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस

उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में रमजान के पाक महीने के दौरान नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों के लोगों ने भी थाने पहुंचकर अपनी तहरीर सौंपी है और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले ने उधम सिंह नगर जिले में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

क्या है पूरा मामला

मामला उधम सिंह नगर जनपद का है जहां राजमिस्त्री का काम करने वाले शाहिद ने अटरिया मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे. रमजान में उनका रोजा था और वो मंदिर के पास खाली जगह में नमाज पढ़ने लगे, तो मंदिर के पुजारी अरविंद शर्मा ने शाहिद से न केवल गाली-गलौज, मारपीट की बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सिडकुल चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी और कार्रवाई की मांग की.

वहीं घायल को रुद्रपुर जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया. पुलिस ने शहीद की तहरीर के आधार पर आरोपी अरविंद शर्मा और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज किया. मुकदमे की जांच शुरू कर दी है. उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी अजय गणपति ने बताया मुकदमा दर्ज किया गया है जांच की जा रही है.

घटना के बाद परेशान है पूरा परिवार

उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के कस्बा कैमरी के रहने वाले शाहिद पुत्र मोहम्मद जान 22 साल पहले रुद्रपुर आए थे. रुद्रपुर की रेशमबाड़ी वार्ड 13 में रहने वाले शाहिद के तीन बेटे उस्मान, परवेज, जावेद और एक बेटी केसर जहां है. शाहिद ने बेटी केसर जहां का विवाह कर दिया है. शाहिद की पत्नी शकील हाउस वाइफ है और मां सद्दीकन भी उनके साथ ही रुद्रपुर के रेशमबाड़ी वार्ड नंबर 13 में रहती है. शाहिद की मां सद्दीकन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बेटे की पिटाई की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने कहा उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईश्वर की इबादत के लिए उनके बेटे को इतनी बुरी तरह मारा पीटा जाएगा और जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे. अब उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताया है कि पुलिस उन्हें न्याय दिलाएगी.

