भदोही: RSS के 100वें वर्ष में विराट पथ संचलन, सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में स्वयंसेवक

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थापना के 100वें वर्ष (1925-2025) में प्रवेश के अवसर पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला. रविवार को जनपद के कोने-कोने से जुटे हजारों स्वयंसेवकों ने 'विराट पथ संचलन' के माध्यम से अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया. सफेद शर्ट, खाकी पैंट और हाथ में दंड लिए स्वयंसेवकों का यह हुजूम जब सड़कों पर उतरा, तो पूरी कालीन नगरी 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारों से गुंजायमान हो उठी.

मंच से गूंजी संघ की विचारधारा

पथ संचलन से पूर्व शहीद चौक के पास एक विशाल लॉन में औपचारिक सभा का आयोजन हुआ. मंच से संघ की कार्यपद्धति और विचारधारा पर प्रकाश डाला गया. मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचार प्रमुख ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया.

उन्होंने कहा, "संघ के 100 वर्ष राष्ट्र की अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित रहने का नारा दिया और कहा कि हमारा उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना है. कार्यक्रम के दौरान मंच पर जिला संचालक राजेंद्र मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई.

पुष्पवर्षा से हुआ भव्य स्वागत

विश्व विख्यात कालीन नगरी में संघ के इस मार्च का आम जनता ने पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत किया. शहर के मुख्य चौराहों और गलियों में छतों से फूल बरसाए गए. विशेष रूप से अहमदगंज पुल से लिप्पन तिराहा तक दर्जनों बच्चों ने सड़क किनारे खड़े होकर गुलाब की पंखुड़ियों से स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. पूरे क्षेत्र में LIU SIB के साथ सादे वेशभूषा में पुलिस के जवान और अधिकारियों की मुस्तैदी से अधिकांश हिस्सों में संचलन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि अटल चौक (अजीमुल्ला तिराहा) स्थित मस्जिद के पास एक युवक ने दो पहिया वाहन घुसाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया.

स्वयंसेवकों ने धैर्य का परिचय देते हुए उसे समझाने की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को किनारे किया, जिसके बाद बिना किसी विवाद के संचलन आगे बढ़ गया. कार्यक्रम का समापन सामूहिक 'प्रार्थना' और राष्ट्र रक्षा के संकल्प के साथ उसी स्थान पर हुआ जहां से शुरू हुआ था.

मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाना ही लक्ष्य

इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने भी पूर्ण गणवेश में अपनी सहभागिता दर्ज कराई. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी मातृ संस्था RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं. मंडल और खंड स्तर के बाद आज यह जिला स्तर का विशाल आयोजन है. हमारा एजेंडा साफ है मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाना. हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले अनुशासित स्वयंसेवक हैं.

शताब्दी वर्ष का बड़ा संकल्प

संघ का लक्ष्य इस शताब्दी वर्ष के दौरान अपनी शाखाओं का विस्तार हर गांव और बस्ती तक करना है. जानकारों के अनुसार, भदोही में इस स्तर का भव्य पथ संचलन पहली बार देखा गया है. विजयादशमी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरे वर्ष जारी रहने की उम्मीद है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ा जा सके.

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