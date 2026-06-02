उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 जोरों पर है. सोमवार (1 जून) को शाम पांच बजे तक जारी आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 45 लाख 31 हजार 80 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं. आस्था का यह सैलाब बता रहा है कि इस बार यात्रा का उत्साह पिछले सालों से कई ज्यादा है.

धामवार पंजीकरण के आंकड़े देखें तो केदारनाथ सबसे आगे है, जहां97674अब तक 14 लाख 86 हजार 936 श्रद्धालु पंजीकृत हो चुके हैं. दूसरे नंबर पर बदरीनाथ है, जहां 13 लाख 48 हजार 426 तीर्थयात्री पहुंचने के लिए नाम दर्ज करा चुके हैं. गंगोत्री में 8 लाख 6 हजार 298 और यमुनोत्री में 7 लाख 78 हजार 525 श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है.

हेमकुंड साहिब के लिए 1 लाख 10 हजार 895 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 2 जून को 89,261 और 3 जून को 85,067 श्रद्धालु विभिन्न धामों में दर्शन के लिए पंजीकृत हैं. यानी सिर्फ दो दिनों में ही 1 लाख 74 हजार 328 तीर्थयात्री धामों का रुख करेंगे. इन दो दिनों में केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 56,757, बदरीनाथ के लिए 45,109, गंगोत्री के लिए 32,064 और यमुनोत्री के लिए 29,697 श्रद्धालु पंजीकृत हैं.

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हरिद्वार और ऋषिकेश से खूब हो रहा ऑफलाइन पंजीकरण

जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए उत्तराखंड में भौतिक केंद्रों की व्यवस्था है. 1 जून को इन केंद्रों से कुल 25,568 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया. ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप सबसे व्यस्त केंद्र रहा, जहां से 11,492 और हरिद्वार केंद्र से 11,357 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया. नयागांव से 859, हर्बर्टपुर से 528 और ऋषिकेश गुरुद्वारा केंद्र से 1,332 पंजीकरण हुए.

श्रद्धालु के लिए टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर

यात्रा के दौरान किसी भी सहायता के लिए श्रद्धालु टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर 1364 पर संपर्क कर सकते हैं.

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