मथुरा के मंदिर में महिलाओं को छेड़ रहा था युवक, फिर पैर छूकर मांगी माफी, पुलिस ने सिखाया सबक

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक युवक ने वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर महिलाओं से छेड़छाड़ की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिर आरोपी जिस गह छेड़छाड़ कर रहा था, वहीं महिलाओं के पैर छूकर माफी मांग रहा है. पुलिस के इस एक्शन की श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं.

जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मथुरा पुलिस को टैग करते हुए धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए थे. मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है, जिसपर अब पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. वहीं, कुछ लोगों ने इस दौरान उसे पीट भी दिया था. फिलहाल तीर्थ क्षेत्र में अब शांति है और लोग आस्था से परिक्रमा कर रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पुरुषोत्तम मास में देश भर से श्रद्धालू वृंदावन में परिक्रमा करने आते हैं. शनिवार रात रमणरेती क्षेत्र में श्रद्धालू परिक्रमा कर रहे थे. इतने में एक बाइक सवार युवक जिसके हाथ में पानी की बोतल थी. उसने परिक्रमा कर रही युवतियों और महिलाओं के बोतल मारनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने उसे टोका तो वह माफी मांगकर वहां से रफूचक्कर हो गया. इस बीच किसी ने यह वीडियो वायरल कर दिया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा अभय कुमार शर्मा ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मध्य प्रदेश में कालीदह निवासी युवक को गिरफ्तार कर लिया. वह मिठाई बनाने का काम करता है. पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उधर इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था और तीर्थ क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे. फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से श्रधालुओं ने संतोष जाहिर किया है.

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