यूपी की इस सीट से पल्लवी पटेल का चुनाव लड़ना तय! अपना दल (क) ने वाराणसी में भी शुरू की तैयारी
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच सिराथू विधानसभा सीट पर अपना दल कमेरावादी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. इस सीट से एक बार फिर पल्लवी पटेल ही मैदान में होंगी.
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल हरेक सीट पर अपनी चुनावी समीकरणों को सेट करने पर जुटे हैं. इनमें सूबे के क्षेत्रीय दल सबसे आगे हैं. अपना दल कमेरावादी के पार्टी नेताओं की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भी पार्टी की सबसे प्रमुख नेता पल्लवी पटेल का सिराथू से चुनाव लड़ना तय है. इस सीट पर पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था.
पार्टी के करीबी नेताओं की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार अभी तक की स्थिति में यह तय है कि अपना दल (क) समाजवादी पार्टी के साथ ही 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और पटेल बाहुल्य सीटों पर अपने नेताओं से जनसंपर्क और चुनावी तैयारी के लिए कहा गया है.
पल्लवी पटेल का इस सीट पर खास फोकस
सिराथू सीट से एक बार फिर से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल चुनाव के मैदान में होंगी. सिराथू सीट पर पार्टी का पूरा फोकस है और इस बार भी यहां पार्टी की सबसे प्रमुख नेता पल्लवी पटेल ही चुनावी मैदान में होंगी. इसके अलावा वाराणसी की भी दो विधानसभा सीटों पर अपना दल (क) ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सिराथू से ही पल्लवी पटेल ने भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था. ऐसे में ये सीट सियासी लिहाज से और भी ज्यादा अहम हो जाती है. पार्टी का कहना है कि अभी तक की स्थिति के अनुसार समाजवादी पार्टी कांग्रेस और अपना दल (क) के गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा.
अपना दल (क) ने इन सीटों पर की तैयारी
2022 विधानसभा चुनाव में वाराणसी की दो सीटों पर अपना दल (क) ने सपा गठबंधन के साथ प्रत्याशी उतारा था. जिसमें पिंडरा और रोहनिया विधानसभा था, इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय का पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ना लगभग तय हैं. ऐसे में अपना दल क पटेल बाहुल्य सीट रोहनियां, और अजगरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है.
यूपी बीजेपी की टीम में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज, दिल्ली में मंथन जारी, जल्द हो सकता है ऐलान
2024 लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कम वोट मिले हैं वहां अपना दल (क) अपने प्रत्याशी को उतारने का दावा कर रही है. हालांकि इसको लेकर गठबंधन के प्रमुख नेताओं की तरफ से ही आने वाले दिनों में फाइनल मुहर लगाया जाएगा.
BJP विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही सरकार लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा- सीएम योगी से करूंगा शिकायत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL