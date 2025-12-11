भदोही में बुजुर्ग की कार से कुचलकर हत्या, ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के लेकर की थी शिकायत

उत्तर प्रदेश के भदोही में जहां प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है. वहीं ग्राम प्रधान मनीष यादव के खिलाफ शिकायत मिलने पर डीएम ने उनके सभी अधिकार सीज कर दिए थे. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि सीसीटीवी, जांच‑पड़ताल और परिजनों के आरोप से लगता है कि प्रधान के अधिकार सीज होने से खुन्नस में हत्या हुई और इसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई.

यह पूरा मामला मामला 10 अक्टूबर 2025 को भदोही कोतवाली क्षेत्र के रामरायपुर का है यहां धसकरी के कमलाकांत दुबे पुत्र स्व० रामआधार अपनी मेडिकल क्लिनिक बंद कर रहे थे, तभी पीछे से एक अर्टिगा वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर चोटों के कारण उन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई. जानकारी अनुसार सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि टक्कर जानबूझकर की गई थी और टक्कर मारते ही वाहन का स्वामी सुजीत पुत्र मेहीलाल फरार हो गया है. मृतक कमलाकांत के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रधान मनीष यादव और मुन्नालाल यादव के परिवार ने देर रात हमारे पिता जी का दुकान बन्द करते समय कार धक्का मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है.

वहीं मृतक परिजनों के तहरीर और सैकड़ों ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुये स्थानीय पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया है. भदोही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 70‑वर्षीय कमलाकांत ने ग्राम प्रधान मनीष यादव के विरुद्ध मनरेगा सहित अन्य वित्तीय कामों में एक बड़े घोटाले की शिकायत जिलाधिकारी शैलेष कुमार को दी थी, जिसके बाद डीएम ने प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाते हुए प्रधान की सभी वित्तीय लेनदेन और कामों पर रोक लगा दी थी.

एसपी मांगलिक ने बताया कि इस संबंध में ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य मेहीलाल यादव पुत्र स्वर्गीय देवशरण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. एसपी ने कहा कि पीड़ित की तहरीर में नामजद अभियुक्तों में मनीष यादव और फरार सुजीत यादव शामिल हैं। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.