हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी संभालेंगी जिम्मेदारी? कांग्रेस मुख्यालय से आई इन तस्वीरों ने दिए संकेत

यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी संभालेंगी जिम्मेदारी? कांग्रेस मुख्यालय से आई इन तस्वीरों ने दिए संकेत

UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में सियासी लड़ाई लड़ सकता है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 11 Dec 2025 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक में यह फैसला हो चुका है कि पार्टी, वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी.

अब 11 दिसंबर, गुरुवार को पार्टी की एक और बैठक हुई. इस बैठक में केरल स्थित वायनाड से सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा,  कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडेय मौजूद थे.

इस बैठक से यह संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर प्रियंका की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतर सकती है. वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बतौर प्रभारी इस्तीफा दे दिया था. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस के अधिकृत अकाउंट से चार तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा गया-  कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा की. इस बैठक में कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

किस 

जानकारों की मानें तो इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पंचायत चुनाव में पार्टी किस आधार पर प्रत्याशियों का चयन करेगी. पंचायत चुनाव में कांग्रेस की रणनीति है कि वह जिन उम्मीदवारों को टिकट देगी अगर वह बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए उनकी दावेदारी पक्की हो सकती है. इसके साथ ही बैठक में यूपी कांग्रेस के संगठन और ज्यादा मजबूत करने के साथ ही आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई जिसके जरिए कांग्रेस, लोकसभा चुनाव 2024 में बने मोमेंटम को जनता में बरकरार रख सके.

गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में सारा दार-ओ-मदार प्रियंका गांधी पर था. हालांकि पार्टी ने इस चुनाव में अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया था और सिर्फ 2 सीटें आईं थीं.

हालांकि वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर अभी तक यह स्पष्ट है कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के परचम तले चुनाव लड़ेगी. हाल ही में एक साक्षात्कार में सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्ष 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेगी.

403 सीटों पर तैयारी कर रही कांग्रेस!

उधर, कांग्रेस चीफ अजय राय कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि पार्टी सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. 

जानकारों की मानें तो यूपी कांग्रेस चीफ की इस रणनीति का सीधा मकसद यह है कि भले ही सपा के साथ अलायंस हो लेकिन सीटों के बंटवारे में पार्टी एक हद तक अपनी बात मनवाने में सफल हो सके.

वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी अजय राय कई मौकों पर यह कहते रहे कि पार्टी की तैयारी सभी 80 सीटों पर है. बाद में सपा और कांग्रेस के बीच क्रमशः 62 और 17 सीटों पर समझौता हुआ. 

सूत्रों का कहना है कि यूपी में अगर प्रियंका फिर से चुनाव के संदर्भ में जिम्मेदारी संभालती हैं तो यह तय है सपा के साथ सीट शेयरिंग में ज्यादा तकरार नहीं होगी.  

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 11 Dec 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Up News Up Politics CONGRESS Up Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
Advertisement

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
बॉलीवुड
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
ट्रेंडिंग
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
यूटिलिटी
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
शिक्षा
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Embed widget