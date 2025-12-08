बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आंतक, 4 महीने के मासूम को बनाया शिकार, शरीर का हिस्सा तक नहीं मिला

उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच शनिवार रात डेढ़ बजे भेड़िये एक मासूम बच्चे को शिकार बनाया और उसे घर से उठाकर ले गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है. परिजनों को रो-रोक बुरा हाल है वहीं वन विभाग भेड़िये के आतंक के आगे बेबस दिख रहा है.

बहराइच के कैसरगंज में मल्लाहन पुरवा में शनिवार की रात को भेड़िये ने मां के साथ सो रहे चार महीने के मासूम बच्चे को निवाला बना लिया. ग्रामीणों ने रातभर बच्चे की तलाश की लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है. ग्रामीणों को बच्चे के शरीर का हिस्सा तक नहीं मिला. मां की बिलख-बिलखकर बुरा हाल है.

चार महीने के बच्चे को बनाया निवाला

इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश हैं. घटना की जानकारी मिलते हैं ख़ुद डीएफओ राम सिंह यादव भी घाघरा नदी की कछार में पहुंचे हैं जहां आदमख़ोर भेड़िए की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है और न ही भेड़िए का कुछ पता चल सका है.

डीएफओ ने कहा कि घटना के बाद सुबह भी आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली गई है. नदी की तरफ भी खोजा जा रहा है, जहां भी आशंका है, वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक बच्चे की कुछ पता नहीं चल पाया है. भेड़िये के डर से अब लोग घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं. चारों तरफ डर का साया मंडरा रहा है.

भेड़िये के हमले में 10 की मौत 32 घायल

बीते माह वन विभाग ने चार भेड़ियों को मार गिराया था तब ये मना जा रहा था कि अब भेड़ियों का हमला खत्म हो गया है लेकिन, 28 नवंबर से दोबारा शुरू हुए भेड़िए के हमलों ने एक बार फ़िर इस इलाके में खौफ पैदा कर दिया है. डीएफओ ने बताया के इस बार जब से भेड़िये के हमले शुरू हुए हैं तब से अब तक दस लोगों की जान जा चुकी है और करीब तीन दर्जन लोग भेड़िए के हमले में घायल हो चुके हैं.

बहराइच में भेड़िये के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. वन विभाग लगातार इस आदमखोर भेड़िये को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक विभाग की कोशिशें नाकाम रही हैं.

यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे



