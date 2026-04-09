बस्ती: सौतेली मां ने ढाई साल की बच्ची को बेरहमी से पीटा, होंठ फटा, पूरे शरीर पर पड़े नीले निशान

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. जहाँ पैकोलिया थाना क्षेत्र में एक ढाई साल की मासूम को उसकी सौतेली मां ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका होंठ फट गया और लहूलुहान हालत में उसे तड़पता छोड़ दिया. ये मामला अब न्याय पीठ बाल कल्याण समिति तक पहुँच चुका है.

ये घटना बस्ती के कुर्दा होरी टोला की है जहां रहने वाले राम प्रसाद की ढाई साल की बेटी के साथ उसकी सौतेली मां से बेरहमी से पिटाई की. मासूम की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने कपड़ों में शौच कर दिया था, जिससे उसकी सौतेली मां को इतना गुस्सा आ गया कि उसका कहर उस पर टूट गया.

लहूलुहान हालत में बच्ची को छोड़ा

पड़ोसियों का कहना है कि सौतेली मां ने बच्ची को इस कदर मारा कि उसका होंठ फट गया और नन्हे से शरीर पर नीले निशान उभर आए. हद तो तब हो गई जब पिटाई के बाद लहूलुहान बच्ची को इलाज के लिए ले जाने के बजाय वो उसे तड़पता हुआ छोड़ गई. जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तब गांव के लोग मदद के लिए आगे आए.

पड़ोसियों ने ही हिम्मत जुटाकर मासूम को गौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची जब एक महीने की थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया था. पिता राम प्रसाद ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी और बेटी को उसके हवाले कर दूसरे राज्य मजदूरी पर चले गए.

बाल कल्याण समिति तक पहुंचा मामला

मामले की भनक लगते ही बाल कल्याण समिति ने इसे अपनी प्राथमिकता पर लिया. अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष को पत्र जारी कर सख्त आदेश दिया है कि आगामी 9 अप्रैल को मासूम बच्ची और उस पर जुल्म ढाने वाली माँ को हर हाल में न्याय पीठ के सामने पेश किया जाए. उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है. हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को सख्त सजा मिले.

बाल कल्याण समिति ने कहा कि जरुरत पड़ी तो आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजा जाएगा. डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा अपनी बच्ची को मारने पीटने का मामला संज्ञान में आया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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