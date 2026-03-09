हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: तेज रफ्तार ट्रक ने कार और टेंपो को कुचला, 3 लोगों की मौत, कई घायल

Basti News: तेज रफ्तार ट्रक ने कार और टेंपो को कुचला, 3 लोगों की मौत, कई घायल

Basti News In Hindi: हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात घंटों बाधित रहा. मृतकों में एक बुटीक संचालिका प्रीति शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदार शामिल हैं.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Mar 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रविवार (8 मार्च) की दोपहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम हरदिया चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने काल बनकर सड़क पर चल रही स्विफ्ट डिजायर कार और एक टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों छोटे वाहन मलबे के ढेर में तब्दील हो गए. इस हृदयविदारक दुर्घटना में दो पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात घंटों बाधित रहा. मृतकों में एक बुटीक संचालिका प्रीति शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के रिश्तेदार अमरजीत चौधरी शामिल हैं. जबकि एक अन्य मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. मृतक प्रीति शुक्ला के पति बृजेश शुक्ला घायल हैं. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया.

ओवर स्पीड था ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी. प्रत्यक्षदर्शी राम प्रसाद ने बताया, "ट्रक लहराते हुए आ रहा था और चालक का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था. उसने पहले सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर को अपनी चपेट में लिया और फिर पास से गुजर रहे टेंपो को कुचल दिया.” टक्कर के बाद हुए धमाके की आवाज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. कार में सवार लोग लोहे की चादरों के बीच इस कदर फंस गए थे कि उन्हें निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा.

एक की हालत नाजुक-हायर सेंटर रेफर

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तीन लोगों को 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया. घायलों में से एक की स्थिति अत्यंत चिंताजनक देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हायर सेंटर (लखनऊ) के लिए रेफर कर दिया गया है. अस्पताल परिसर में जैसे ही मृतकों के परिजनों का पहुंचना शुरू हुआ, वहां चीख-पुकार और मातम पसर गया.

वाहन चालक मौके से फरार

हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा. पुलिस ने ट्रक, क्षतिग्रस्त कार और टेंपो को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित की गई हैं ताकि फरार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हादसे की सटीक वजह का पता लगाया जा सके.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौराहे के पास होने वाले अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे बड़े वाहनों को मुड़ने और नियंत्रण करने में दिक्कत होती है. नेशनल हाईवे से सटे इन रास्तों पर भारी वाहनों की गति सीमा पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं है. चौराहे पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड न होने के कारण बाहरी जिलों के ड्राइवर अक्सर तेज रफ्तार में वाहन निकालते हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Basti News Accident News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना
देहरादून के विकासनगर में लाखों रुपये की चोरी, शातिर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: चुनावी साल में धामी सरकार का बजट होगा खास, महिलाओं-युवाओं और किसानों पर रहेगा फोकस
उत्तराखंड: चुनावी साल में धामी सरकार का बजट होगा खास, महिलाओं-युवाओं और किसानों पर रहेगा फोकस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: चरखारी में रंग पंचमी की धूम, विधायक बृजभूषण राजपूत ने जनता के संग खेली होली
महोबा: चरखारी में रंग पंचमी की धूम, विधायक बृजभूषण राजपूत ने जनता के संग खेली होली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: विकासनगर में साइबर ठगी, रिटायरमेंट के पैसों के नाम पर लगाया 31 लाख का चूना
देहरादून: विकासनगर में साइबर ठगी, रिटायरमेंट के पैसों के नाम पर 31 लाख रुपये ठगे गए
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: मिडिल ईस्ट संकट पर संसद में टकराव विपक्ष का हंगामा ! | PM Modi | Rahul Gandhi
Iran Israel War News Update : Mojtaba Khamenei पर ट्रंप का बड़ा बयान । Trump । Netnyahu
Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget