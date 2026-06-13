Basti News: 3 लाख का मुर्रा भैंसा रहस्यमय ढंग से गायब, ग्रामीणों ने जताई पशु चोर गिरोह की आशंका

उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कुढ़वा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है.यहाँ करीब तीन लाख रुपये की अनुमानित कीमत का एक कीमती मुर्रा भैंसा रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है. इस घटना से आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नगर थाने पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और क्षेत्र में एक बड़े मवेशी चोर गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई है.पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, यह मुर्रा भैंसा पिछले लगभग एक वर्ष से ग्राम सभा कुड़वा में रह रहा था.पूरा गांव सामूहिक रूप से इसके भोजन और देखरेख की व्यवस्था करता था. बीते बुधवार 3 जून 2026 की शाम करीब सात बजे उक्त भैंसे को चंदोताल और पोखरा बाजार से लगभग 300 मीटर पश्चिम दिशा में अहिरोलिया की ओर जाते हुए कुछ ग्रामीणों द्वारा देखा गया था.

इसके बाद से ही वह अचानक गायब हो गया.काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों को कुड़वा और अहिरोलिया गांव के बीच सड़क किनारे स्थित एक खेत में पिकअप या किसी अन्य बड़े चार पहिया वाहन के टायरों के गहरे निशान मिले हैं.ग्रामीणों का अंदेशा है कि शातिर चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से भैंसे को वाहन में लादा और फरार हो गए.

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ग्रामीणों ने गांव के बाहरी लोगों पर जताया शक

ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीणों ने पुलिस को यह भी बताया कि सड़क किनारे रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों से अगर कड़ाई से पूछताछ की जाए, तो इस घटना का पर्दाफाश हो सकता है.आरोप है कि गांव के बाहर रहने वाले कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध प्रतीत होती है.ग्रामीणों ने इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्र में पशु चोरों के हौसले बुलंद हैं.

इस वारदात से पहले भी इलाके से तीन अन्य भैंसे रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.लगातार हो रही इन चोरियों के कारण क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों में डर का माहौल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं नगर थाने थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस मामले पर कहा कि प्रकरण हमारे संज्ञान में है.ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर पुलिस की एक टीम को घटनास्थल का निरीक्षण करने और साक्ष्य जुटाने के लिए लगाया गया है.संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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