BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के कई महीने पहले से ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी इलेक्शन में किसी भी सियासी दल से अलायंस की बात को खारिज कर चुकीं हैं.

हालांकि एक बार फिर बसपा को गठबंधन का ऑफर मिला है. इस बार ये ऑफर इंडिया गठबंधन या एनडीए अलायंस की ओर से नहीं आया है बल्कि हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह प्रस्ताव पेश किया है.

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ओवैसी की रैली से पहले बसपा को ऑफर

ओवैसी 14 जून को बहराइच में रैली करने वाले हैं. इससे पहले बहराइच पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी (BSP) के साथ मिलकर लड़ना चाहती है. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. शौकत अली ने कहा कि दलित और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ एक मजबूत राजनीतिक समीकरण बना सकता है, जिसके दम पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को चुनौती दी जा सकती है.

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उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कोई गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा. AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को 2027 के चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है.

कांग्रेस भी कर चुकी है कोशिश

एआईएमआईएम से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि बसपा आगामी चुनावों में अलायंस करे हालांकि उसे भी इनकार मिला. बीते महीने बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया कुछ नेताओं के साथ बसपा चीफ के आवास पर भी गए हालांकि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया ऐसे में उन्हें बैरंग लौटना पड़ा.

हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वह बसपा सुप्रीमो के घर किसी सियासी मकसद से बल्कि उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने गए थे. उधर, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस के जरिए समाजवादी पार्टी को संकेत देना चाहती थी कि अगर वह सीट शेयरिंग पर उसकी मांगों से ज्यादा दूरी बनाई तो उसके पास और भी विकल्प हैं.

इन सबके बीच एआईएमआईएम के ऑफर के बाद यह देखना होगा कि बसपा की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या बसपा चीफ अपना रुख बदलेंगी या एआईएमआईएम की भी उम्मीदों पर पानी फिरेगा.