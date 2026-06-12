देवरिया जिले के सुरौली (पैकोली) गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. विदेशी तेल टैंकर पर इंजन फिटर के रूप में काम कर रहे 23 वर्षीय शिवानंद चौरसिया की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी हमले में मौत हो गई. शुरू में उन्हें लापता बताया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौत की पुष्टि हो गई.

शिवानंद चौरसिया करीब 8-9 महीने पहले मुंबई से एक विदेशी शिपिंग कंपनी के साथ नौकरी पर रूस गए थे. परिवार के अनुसार, वह इंजन फिटर/नाविक के रूप में काम कर रहे थे. मंगलवार शाम को उन्होंने पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी. इसके बाद उनका संपर्क टूट गया.

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पत्नी ने बताया आखिरी बातचीत

शिवानंद की पत्नी ने बताया, “मंगलवार शाम को उनका फोन आया था. उनसे बात हुई और फोन रख दिए. फिर बुधवार को मैंने देवर के पास फोन किया कि आपके भईया गुस्सा हैं क्या, फोन नहीं किए. देवर ने कहा नेटवर्क नहीं होगा. फिर पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन फोन नहीं आया. बाद में देवर ने बताया कि भईया के जहाज पर बम गिर गया.”

परिवार गहरे सदमे में

शिवानंद के पिता ने कहा, “हमसे बताया गया कि जहाज पर बम गिर गया. अभी तक लड़के का पता नहीं है. हमको गड़बड़ सूचना ही मिल रही है.” उनके पड़ोसी ने बताया कि दो लोगों की मौत हुई है. सरकारी स्तर पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कंपनी और न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर मौत की खबर सामने आई है.

परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से शिवानंद का पार्थिव शरीर शीघ्र भारत लाने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. घटना की खबर मिलते ही हड़ेटा गांव में मातम का माहौल है. बड़े संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

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