Basti News: बस्ती में रेप और ब्लैकमेलिंग का खौफनाक अंजाम, पीड़ित महिला ने दी जान, आरोपी गिरफ्तार

Basti News: बस्ती में रेप और ब्लैकमेलिंग का खौफनाक अंजाम, पीड़ित महिला ने दी जान, आरोपी गिरफ्तार

Basti News In Hindi: बस्ती के कलवारी क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली. आरोपी तीन साल से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण कर रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Feb 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि अली हुसैन नाम के शख्स ने करीब 3 साल पहले एक महिला का अश्लील वीडियो चोरी-छिपे बना लिया था. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार महिला को ब्लैकमेल करता रहा. परिजनों का कहना है कि इसी दबाव और बदनामी के डर से तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

बच्चों के सामने करता था मारपीट और रेप

मृतका के पति मुंबई में काम करते हैं. परिवार का आरोप है कि जब पति बाहर रहते थे, तब आरोपी घर में घुस आता था. वह महिला के साथ मारपीट करता और जबरन संबंध बनाता था. सबसे दुखद बात यह बताई जा रही है कि यह सब बच्चों के सामने होता था.

महिला के दो मासूम बच्चों ने अपने पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामला खुलकर सामने आया. परिजनों का कहना है कि महिला लंबे समय से मानसिक तनाव में थी.

आत्महत्या के बाद हरकत में आई पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मुख्य आरोपी अली हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर में सख्त धाराएं जोड़ी जा रही हैं.

जांच जारी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके. डीएसपी संजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

घटना के बाद स्थानीय संगठनों के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

साइबर ब्लैकमेलिंग बन रही बड़ा खतरा

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि डिजिटल दौर में साइबर ब्लैकमेलिंग कितनी खतरनाक हो सकती है. एक वीडियो के डर ने एक परिवार को तबाह कर दिया. फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और पूरे इलाके की नजर अब पुलिस कार्रवाई पर टिकी है.

Published at : 27 Feb 2026 09:01 AM (IST)
Basti News UP NEWS RAPE CASE
