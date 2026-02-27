Basti News: स्कूल से लौट रही दो छात्राओं को किया अगवा, रेप की कोशिश, एक्शन में पुलिस

बस्ती जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जखनी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां नवुआडाढ़ पाठशाला से घर लौट रही दो नाबालिग छात्राओं को एक अधेड़ ने रास्ते से अगवा कर लिया. आरोप है कि आरोपी ने बच्चियों को एक घर में बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. हालांकि, आरोपी की एक छोटी सी चूक और बच्चियों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई और वे वहां से भागने में सफल रहीं.

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों मासूम बच्चियां रोज की तरह नवुआडाढ़ प्राइमरी पाठशाला से पढ़ाई के लिए गई थीं, तभी रास्ते से दोनों बच्चियों को एक बाइक सवार अधेड़ ने रोका और डरा-धमकाकर अपनी बाइक पर बैठा लिया. आरोपी उन्हें सुनसान रास्ते से होते हुए जखनी गांव स्थित एक मकान में ले गया. इसके बाद एक महिला इन बच्चियों के कपड़े उतार कर उन्हें एक कमरे में बंद कर दी. आरोपी जैसे ही कमरे से बाहर गया तो दोनों बच्चियों मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो गई.

आरोपी की चंगुल से बचकर निकली बच्चियां

परिजनों द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक, आरोपी ने घर के भीतर बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया. इसी बीच आरोपी को भूख लगी और वह खाना खाने के लिए दूसरे कमरे या रसोई की ओर गया. इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों बच्चियां जान बचाकर वहां से भाग निकलीं और घर पहुंचकर आपबीती सुनाई.

बच्चियों ने परिजनों को बताई आपबीती

पीड़ित बच्चियों ने बताया कि वे भागकर अपने घर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, गनीमत रही कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई और वे दरिंदे के चंगुल से बच निकली.

ग्रामीणों में आक्रोश, आरोपी की तलाश तेज

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया. पीड़ित बच्चियां और उनके परिजन बदहवास हालत में कोतवाली परिसर पहुंचे. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है. एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है.