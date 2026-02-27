उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा, जो 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बताई जा रही है, ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया. परिवार को गर्भावस्था की जानकारी तब हुई जब पथरी की शिकायत पर उसे अस्पताल ले जाया गया.



जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में प्राथमिक परीक्षण के बाद छात्रा को श्रीनगर बेस चिकित्सालय रेफर किया गया. वहां अल्ट्रासाउंड जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई. चिकित्सकीय निगरानी में छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया. मामले की सूचना तत्काल बाल कल्याण समिति को दी गई.

एडॉप्शन एजेंसी की सुपुर्द की गई नवजात

समिति के निर्देशानुसार नवजात शिशु को स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, रुद्रप्रयाग के सुपुर्द कर दिया गया है. जन्म के 11वें दिन स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त उपस्थिति में बच्ची का नामकरण संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों से संपन्न कराया गया.



स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के प्रबंधक पुनीत चौकियाल ने बताया कि वर्तमान में शिशु सुरक्षित है और एजेंसी की देखरेख में रखा गया है. दो माह बाद भारत सरकार के कारा (CARA) पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. दूसरी ओर, नाबालिग के गर्भवती होने के पीछे दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. सूत्रों के अनुसार छात्रा ने कथित आरोपी का नाम उजागर नहीं किया है.

अज्ञात के खिलाफ POCSO एक्ट में केस दर्ज करने की तैयारी

वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक रंजना गैरोला ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है. यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि समाज में जागरूकता और बाल सुरक्षा को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है. पुलिस एवं प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.