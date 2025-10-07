वीर सावरकर को गाली देना सपा नेता सुजीत चौधरी को पड़ा भारी, बीजेपी ने दर्ज कराया मुकदमा

उत्तर प्रदेश के बस्ती में समाजवादी पार्टी के नेता को वीर सावरकर को गाली देना भारी पड़ गया. सपा नेता सुजीत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीर सावरकर को अपशब्द कहे थे. जिसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवाद बढ़ने पर सपा नेता अपनी पोस्ट हटा ली. वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं.

दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता सुजीत चौधरी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीर सावरकर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इस सार्वजनिक पोस्ट में सपा उन्होंने न सिर्फ वीर सावरकर के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि पोस्ट में भद्दी गालियां भी दीं थी. जिसके बाद इस मामले पर बवाल हो गया.

बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मुकदमा

सपा नेता की इस पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं. सुजीत चौधरी की पोस्ट से नाराज होकर बीजेपी 11 की टीम ने कोतवाली में आरोपी सुजीत चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा नेता की सारी हेकड़ी निकल गई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट को हटा लिया है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई हैं.

सपा सांसद का करीबी है सुजीत चौधरी

सुजीत चौधरी बस्ती से सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी का करीबी माने जाते हैं और अक्सर उनके साथ दिखाई देते हैं. वहीं इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई हैं. कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं. आरोपी सुजीत चौधरी की तलाश की जा रही हैं.

बीजेपी ने आरोपी सुजीत चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की हैं, बीजेपी को कहना है कि वीर सावरकर के खिलाफ इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.