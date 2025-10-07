हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवीर सावरकर को गाली देना सपा नेता सुजीत चौधरी को पड़ा भारी, बीजेपी ने दर्ज कराया मुकदमा

वीर सावरकर को गाली देना सपा नेता सुजीत चौधरी को पड़ा भारी, बीजेपी ने दर्ज कराया मुकदमा

Basti News: समाजवादी पार्टी के नेता सुजीत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीर सावरकर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती में समाजवादी पार्टी के नेता को वीर सावरकर को गाली देना भारी पड़ गया. सपा नेता सुजीत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीर सावरकर को अपशब्द कहे थे. जिसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवाद बढ़ने पर सपा नेता अपनी पोस्ट हटा ली. वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं.

दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता सुजीत चौधरी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीर सावरकर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इस सार्वजनिक पोस्ट में सपा उन्होंने न सिर्फ वीर सावरकर के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि पोस्ट में भद्दी गालियां भी दीं थी. जिसके बाद इस मामले पर बवाल हो गया.

बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया  मुकदमा

सपा नेता की इस पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं. सुजीत चौधरी की पोस्ट से नाराज होकर बीजेपी 11 की टीम ने कोतवाली में आरोपी सुजीत चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा नेता की सारी हेकड़ी निकल गई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट को हटा लिया है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई हैं. 

सपा सांसद का करीबी है सुजीत चौधरी

सुजीत चौधरी बस्ती से सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी का करीबी माने जाते हैं और अक्सर उनके साथ दिखाई देते हैं. वहीं इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई हैं. कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं. आरोपी सुजीत चौधरी की तलाश की जा रही हैं.

बीजेपी ने आरोपी सुजीत चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की हैं, बीजेपी को कहना है कि वीर सावरकर के खिलाफ इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. 

Published at : 07 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Veer Savarkar Up News SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget