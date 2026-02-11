उत्तर प्रदेश के बस्ती में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस बीते दो साल से एक महिला की हत्या की गुत्थी में उलझी हुई थी लेकिन एक दिन वो अचानक जिंदा निकल आई. पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि जिस महिला की हत्या के मामले की जांच चल रही है वो महिला दूसरे राज्य में किसी दूसरे शख्स के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रही होगी. महिला तो जिंदा मिल गई है लेकिन, अब न तो पति और न ही पिता उसे साथ रखना चाहते हैं.

दरअसल ये मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाये गांव का है जहां रहने वाले प्रियंका प्रजापति की शादी संदीप के साथ साल 2017 में हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है. आठ साल तक सब कुछ अच्छा रहा. लेकिन, फिर दोनों में अनबन शुरू हो गई. दो साल पहले प्रियंका पति से नाराज होकर लाखों के जेवर और बेटे के साथ अपने मायके आ गई. कुछ घंटों के बाद वो बेटे के साथ मायके से भी निकल गई.

पति से नाराज होकर निकली थी प्रियंका

महिला का कहना है कि वो आत्महत्या के लिए निकली थी. कई बार उसने सुसाइड की कोशिश की लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई. जिसके बाद वो थक हार कर अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने पहुंच गई. यहां उसकी मुलाकात राजस्थान के मंगल चंद्र से हुई. कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ मंगल के साथ नई जिंदगी जीने का फैसला ले लिया.

इधर पत्नी और बेटे के अचानक गायब हो जाने से पति परेशान हो गया. पति ने जब प्रियंका के मायके जाकर जानकारी ली तो कुछ लोगों ने बताया कि गहनों के चक्कर में पिता ने प्रियंका और उसके बच्चे की हत्या कर लाश को सरयू नदी में फेंक दी है. इसके बाद संदीप ने नवंबर 2024 में प्रियंका के पिता दयाराम, मां सुभावती देवी समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा दिया.

मोबाइल पर आए मैसेज से हुआ खुलासा

एक दिन संदीप के मोबाइल फ़ोन पर प्रियंका के आधार कार्ड और फोटो बदलने के लिए ओटीपी का मैसेज आया, जिसके बाद पति को शक हुआ तो उसने पुलिस से मदद मांगी. जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई. पता चला कि आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए राजस्थान से अप्लाई किया गया था. जिसके बाद पुलिस प्रियंका की तलाश करते हुए उस तक पहुँच गई.

दो साल से पति जिसे मुर्दा मान रहा था वो जिंदा निकली. संदीप का बेटा भी उसके साथ ही मिला, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा तो हो गया. लेकिन, इस पूरे मामले नया ट्विस्ट आ गया. पत्नी के धोखे से दुखी पति संदीप अब प्रियंका का साथ नहीं रखना चाहता है और न ही उसकी हत्या का आरोप झेल रहे माता-पिता. वहीं दूसरी तरफ़ प्रियंका भी नए पति मंगल के साथ ही रहना चाहती है.

एएसपी श्यामकांत ने इस बारे में बताया कि महिला प्रियंका जिंदा मिल गई है. इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ था. इस मामले में महिला का कोर्ट में बयान हो चुका है. पहला पति अपने बच्चे को साथ रखना चाहता है. जिस पर सभी पक्षों से बात की जा रही है और विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.