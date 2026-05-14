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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में खराब मौसम ने ली 89 लोगों की जान! आंधी-बारिश के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी यह सलाह

यूपी में खराब मौसम ने ली 89 लोगों की जान! आंधी-बारिश के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी यह सलाह

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी में आंधी तूफ़ान से हुए नुकसान और पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की है. उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी मदद को कहा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 09:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बुधवार को धूल भरी आंधी और तूफान की वजह से अलग-अलग जिलों में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो गए और घरों को नुकसान पहुंचा है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए लोगों की मदद करने की अपील की है. वहीं सपा कार्यकर्ताओं को भी ज़मीन पर उतरकर काम करने के निर्देश दिए. 

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सरकार और प्रशासन से प्रभावित लोगों की मदद करने और घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज कराने की अपील की. सपा मुखिया ने लिखा- 'ये बेहद दुखद है कि भीषण आंधी-तूफ़ान की वजह से उप्र के भदोही, फतेहपुर, सोनभद्र, बदायूं व कई अन्य स्थानों पर 54 लोगों की मृत्यु हो गयी है और घर, पेड़, दीवार गिरने से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. 

सरकार तुरंत : 
- राहत-बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करे
- ⁠घायलों के अच्छे-से-अच्छे मुफ़्त इलाज की तुरंत व्यवस्था हो
- ⁠खाना-पानी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए
- ⁠रहने-की अस्थायी व्यवस्था कराई जाए
- ⁠मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो
- ⁠ इसके अतिरिक्त यथाशीघ्र जनता के जानमाल, फसल व वाहन आदि के नुक़सान का आंकलन करके बीमा राशि सुनिश्चित की जाए व मुआवज़े की घोषणा की जाए. 

हम अपने सभी अप्रभावित कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आपदा के इस समय में सभी प्रभावित लोगों की यथासंभव सहायता करें. मृतकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं!'


यूपी में खराब मौसम ने ली 89 लोगों की जान! आंधी-बारिश के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी यह सलाह

सीएम योगी ने दिए तत्काल मदद के निर्देश

बता दें कि यूपी में बुधवार शाम को अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी के साथ तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई हैं. इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश और बिजली गिरने की भी घटनाएं हुई, जिसमें अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 53 घायल है. इनके अलावा 114 पशुओं की जान चली गई और 87 घरों को नुक़सान हुआ है. 

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आंधी-तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली  है. मुख्यमंत्री ने समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ इसका सत्यापन कराते हुए 24 घंटे के अंदर प्रभावित परिवारों को सहायता धनराशि वितरित करते हुए अन्य आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जनपदीय अधिकारियों से सीधा संवाद कर लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है तथा जनपदों में आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है. 

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Published at : 14 May 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News
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