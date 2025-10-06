उत्तर प्रदेश के बरेली में बीती 26 सितम्बर को जुम्मे की नमाज़ के बाद आई लव मुहम्मद विवाद के बाद बध्की हिंसा में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब काउंसिल से जुड़े नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

पुलिस ने IMC के सात फरार नेताओं पर 15-15 हजार का इनाम भी घोषित किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सब प्रदर्शन की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल थे. ये सभी घरों से फरार हैं.

पार्टी का जिलाध्यक्ष भी शामिल

पुलिस ने बताया की IMC युवा जिलाध्यक्ष साजिद सकलैनी और यूथ अध्यक्ष अल्तमस रज़ा समेत कई अन्य नाम शामिल हैं. पुलिस जांच में पता चला कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल (IMC) के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश रची थी. यही नहीं तौकीर रज़ा की पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी इस साजिश में शामिल पाए गए हैं. अब तक पुलिस 83 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि कई आरोपी नेता अभी भी फरार हैं. सभी आरोपी अपने घरों से फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

फरार आरोपी जिन पर है इनाम

साजिद सकलैनी पुत्र नियाजु निवासी मदीना शाह इमामबाड़ा, रोहली टोला, थाना बारादरी (युवा जिलाध्यक्ष, बारादरी से वांछित). अल्तमस रज़ा पुत्र वाहिद निवासी शाहबाद, थाना प्रेमनगर (यूथ अध्यक्ष, प्रेमनगर व बारादरी से वांछित). अफजाल बेग पुत्र महमूद बेग निवासी नीम वाली मस्जिद, मलूकपुर, थाना किला (पार्टी सदस्य, किला व बारादरी से वांछित). नायाब उर्फ निम्मा पुत्र सखावत निवासी चक महमूद, थाना बारादरी (हिस्ट्रीशीटर, अनीस सकलैनी का करीबी, बारादरी से वांछित) बबलू खान पुत्र शराफत उल्लाह निवासी चक महमूद, थाना बारादरी (छह मुकदमों में नामजद हिस्ट्रीशीटर, अनीस सकलैनी का खास गुर्गा). नदीम पुत्र शराफत उल्लाह निवासी चक महमूद, थाना बारादरी (उपरोक्त हिस्ट्रीशीटर का भाई, सामूहिक बलात्कार केस में भी अभियुक्त). अदनान सकलैनी पुत्र अनीस सकलैनी निवासी बारादरी (नई उम्र के युवकों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोपी).

करीबी के निर्माण पर चला बुल्डोजर

पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी नफीस खां और उसके बेटे को जेल भेज चुकी है. इन दोनों ने ही तौकीर रज़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. BDA ने इसके अवैध मैरिज हाल और बिल्डिंग पर बुल्डोजर भी चला दिया.

जल्द होंगी फरार आरोपियों की गिरफ्तारियां

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि फरार लोगों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही गिरफ्तारियाँ की जाएंगी.