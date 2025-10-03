ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुमे की नमाज से पहले बरेली के मुस्लिम नागरिकों से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा कि शहर में अमन-चैन है. कहीं कोई विवाद नहीं है. सभी मुसलमान भाई अमन-चैन बनाए रखें.

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पिछले हफ्ते हुए हंगामे पर कहा, "पिछली घटना जुमे के दिन हुई थी, जो अफसोसजनक है," उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "बरेली शहर 'तहजीब ए तवज्जोह' और 'गंगा-यमुनी तहजीब' का गवाह है. इस पर जो बदनुमा दाग लगा है, उसको धोने की कोशिश की जानी चाहिए और यही हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है."

मुसलमानों से की अमन चैन बनाए रखने की अपील

उन्होंने कहा, "मैं खास तौर पर मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे जुमे की नमाज अदा करें और उसके बाद सीधे घर लौट जाएं, बिना किसी भीड़, जुलूस या प्रदर्शन का हिस्सा बने. कोई व्यक्ति या संगठन आपको बुलाता है तो उस पर ध्यान न दें. अपने कामकाज और पढ़ाई-लिखाई में लगे रहें."

उन्होंने पोस्टर विवाद को लेकर भी मुस्लिम नौजवानों से अपील की. मौलाना रजवी ने कहा, "पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करिए, लेकिन पोस्टर-बैनर लेकर सड़कों पर न निकलें और नारेबाजी न करें. मोहब्बत का पैमाना दिलों में होता है, पोस्टर-बैनर लगाना और शोर मचाना यह सब दिखावा है, जबकि दिखावा पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है."

बरेलवी ने की भारतीय टीम की तारीफ

इस दौरान बरेलवी ने महिला क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान मैच पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भारत की महिला क्रिकेटर पाकिस्तान से भिड़ने जा रही हैं. मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह भारतीय टीम को कामयाब बनाए."उन्होंने भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की भी प्रशंसा की. मौलाना रजवी ने कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया और उनके हाथों से ट्रॉफी भी नहीं ली, यह एक बेहतर कदम है.