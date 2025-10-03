यूपी के सभी जिलों में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, बरेली में बने 4 सुपर जोन, ड्रोन से निगरानी

उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले शुक्रवार को 'आई लव मोहम्मद' को लेकर हुई हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है. प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है. वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की.

यूपी में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद बवाल हो गया था, जिसके बाद पुलिस को भीड़ का काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था. इस घटना के बाद आज पहला जुमा है. ऐसे में प्रदेश के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन द्वारा खास एहतियात बरती जा रही है.

संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च

जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. लोगों को अफवाहों से बचने को कहा गया है. ऐसे इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है. पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है.

मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इनपुट को देखते हुए खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है. पुलिस प्रशासन ने ख़ुराफात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर हैं.

मौलाना बरेलवी ने की मुस्लिमों से अपील

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लोग सीधे अपने घरों को जाए, अपने काम और दिनचर्या में लग जाए. भीड़ का हिस्सा किसी भी तरह से न बने. अगर कोई बुलाता है तो भी न जाए. किसी के बहकावे या उकसावे में न आए.

बरेलवी ने मस्जिद के इमाम से अपील की कि जब वो जुमे की नमाज में तक़रीर करे तो तकरीर में शांति के लिए लोगों से अपील करें और नौजवानों को समझाएं, उन्हें बताए कि वो किसी के बुलावे, बहकावे में न आएं किसी के उकसावे या भड़कावे में न आए. कोई कितना भी बुलाए कि धरना करना है या प्रदर्शन करना है वहां बिलकुल न जाए. इस सब से दूरी बनाकर रखे.