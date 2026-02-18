हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये घर वापसी नहीं धर्मांतरण है' संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन

Shahabuddin Razvi On Mohan Bhagwat: संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारतीय मुस्लिमों की घर वापसी से संबंधित बयान को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने घर वापसी नहीं बल्कि धर्मांतरण करार दिया है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 03:58 PM (IST)
और पढ़ें

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Published at : 18 Feb 2026 03:58 PM (IST)
UP NEWS Shahabuddin Razvi Bareilly News MOHAN BHAGWAT
Advertisement
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

