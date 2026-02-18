देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाते हुए खाता धारकों के धन निकासी पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद करीब नौ हजार जमाकर्ताओं के 124 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंस गई है, जिससे ग्राहकों में भारी चिंता का माहौल है.

बताया जा रहा है कि बैंक का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) लगभग 38 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वर्षों से बढ़ते खराब ऋणों के बावजूद बैंक प्रबंधन घाटे की वास्तविक स्थिति को छिपाता रहा और कागजों में लाभ दिखाता रहा. हालात इतने बिगड़ गए कि अंततः आरबीआई को सख्त कदम उठाने पड़े.

बड़े पैमाने पर वितरित किए गए ऋण

सूत्रों के अनुसार गड़बड़ियों की शुरुआत वर्ष 2013-14 के आसपास हुई, जब कथित तौर पर चहेते व्यक्तियों को मशीनरी खरीद और अन्य मदों के नाम पर बड़े पैमाने पर ऋण वितरित किए गए. इनमें से कई ऋण समय पर वापस नहीं आए, लेकिन बैंक ने उचित प्रोविजनिंग (ऋण हानि प्रविधान) नहीं की.

नियमों के अनुसार फंसे कर्ज के लिए अलग प्रतिशत में प्रावधान करना जरूरी होता है, जिससे संभावित नुकसान का सही आंकलन हो सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते यह प्रक्रिया अपनाई जाती तो स्थिति इतनी गंभीर

नहीं बनती.

ऑडिट के बावजूद अनियमितताएं नहीं पकड़ी गईं

प्रभावित खाता धारकों में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई ठेकेदार भी शामिल हैं. चार करोड़ रुपये जमा रखने वाले एक खाताधारक ने आरबीआई की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि हर वर्ष ऑडिट के बावजूद अनियमितताएं पकड़ में क्यों नहीं आईं. यदि समय पर सख्ती होती तो हजारों लोगों की जमा पूंजी संकट में न पड़ती.

बैंक प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

खाताधारकों ने बैंक प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि लंबे समय तक बैंक पर एक ही परिवार का नियंत्रण रहा. पहले चेयरमैन रहे रमेश ममगाईं के बाद उनके पुत्र मयंक ममगाईं को जिम्मेदारी सौंपी गई. आरोप है कि ऋण वितरण में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई.

फिलहाल आरबीआई की पाबंदियों के चलते खाताधारक अपने ही पैसे निकालने में असमर्थ हैं. आगे की कार्रवाई और संभावित पुनर्गठन को लेकर सभी की नजरें अब नियामक और राज्य सरकार पर टिकी हैं.

