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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले- 'जनता से...'

UP: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले- 'जनता से...'

बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा. बोले दोनों का जनता से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने 2027 में एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 24 Sep 2026 07:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज हो गयी है. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्ता के लिए प्रयासरत हैं और जनता से उनका सरोकार नहीं  है.

ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे थे यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिया. उन्होंने  सपा पर निशाना साधते हुए कहा सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि उस दौरान गुंडई और अराजकता बढ़ी. वहीं बीजेपी सरका की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने रोजगार, किसानों और कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया.

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फिश गोल्ड इंडस्ट्रीज के नए प्लांट का उद्घाटन किया

इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नवाबगंज क्षेत्र के पलिया मसूदपुर में फिश गोल्ड इंडस्ट्रीज के नए प्लांट का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि  बाराबंकी लखनऊ के नजदीक होने के कारण यहां बड़े-बड़े उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे बाराबंकी के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार सभी उद्योगपतियों का स्वागत करती है और आज इतने बड़े उद्योग का उद्घाटन होना बाराबंकी के लिए महत्वपूर्ण है. डिप्टी सीएम ने उद्योग की स्थापना के लिए हेमकरन माथुर को बधाई भी दी.

किसानों के कर्ज को लेकर भी बोले ब्रजेश पाठक

डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र की गरीब कल्याणकारी योजनाओं और योगी सरकार के कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं.

2027 में फिर बीजेपी सरकार का दावा

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी.

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Published at : 24 Sep 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak UP NEWS UP Election 2027
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