आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम

आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में पत्नी और दो पंडितों को गोली मारने के बाद तीन बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी अरविंद सिंह एनकाउंटर में मारा गया. मंगलवार (22 सितंबर) की देर रात भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग करने पर वो पुलिस की गोली का ही शिकार हो गया. पुलिस एनकाउंटर नें मारे जाने से पहले उसने अपने 6 वर्षीय बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी. पर सबसे बड़ा सवाल की आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद ने अपने ही परिवार में पूजा करने आये पंडितों को, पत्नी और बेटे को ही गोली मार दी?

अरविंद के मामले की गहराई में जाने पर पता चलता है कि अरविंद ने जो किया है उसकी नींव तो साल 2017 में ही पड़ गई थी, जब पट्टीदारों ने उसकी पत्नी का रेप किया, उसके भाई की हत्या की और उसे कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा, लेकिन न्याय के नाम पर उसे दर-दर की ठोकर मिली. अरविंद की मां का कहना है कि इन घटनाओं से अरविंद मानसिक अवसाद में चला गया था.

आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली

ताजा मामला क्या है?

दरअसल, मंगलवार देर शाम सनसनीखेज घटना सामने आई. एक परिवार में कथित तौर पर 4 दिनों से चल रही पूजा-पाठ और झाड़-फूंक के दौरान 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई. ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि घर के मालिक अरविंद सिंह ने ही चलाई थी. मृतकों में अरविंद की पत्नी बबिता, दोनों पंडित महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा शामिल हैं. अरविंद के तीन बच्चे हैं भी हैं, जिनमें दो बेटियां (11 वर्ष की परी और 11 महीने की शानवी) और एक 10 वर्ष का बेटा भी है.

जब पुलिस को मामले की सूचना मिली तो अरविंद ने तीनों बच्चों को बंधक बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस से बचने के लिए अपने बेटे पर गोली चला दी. बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बाद में एनकाउंटर में अरविंद की भी मौत हो गई है. अब घर में 2 बेटियां और अरविंद की मां ही रह गई हैं, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

अरविंद के परिवार के साथ पहले भी रहे विवाद

अरविंद की माँ शमला देवी ने बताया कि कैसे 2017 से ही परिवार पर एक के बाद मुसीबत आ रही थी. मां के अनुसार, वर्ष 2017 में अरविंद की पत्नी बबिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इसमें परिवार के ही पट्टीदार मनीष सिंह और अवनीश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और दोनों के जेल भी गए, लेकिन जल्द ही बाहर आ गए. परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसके बाद अरविंद के अपहरण की भी बात सामने आई. परिजनों के मुताबिक उउसे कई महीनों तक झारखंड में रखा गया था. इन मामलों को लेकर परिवार और पट्टीदारों के बीच विवाद चल रहा था.

2018 में अरविंद के भाई गुड्डू की हत्या

अरविंद की मां के मुताबिक वर्ष 2018 में अरविंद के भाई सुनील सिंह उर्फ गुड्डू की हत्या कर दी गई थी. घटना रामायण के दौरान काली माई के स्थान पर होने की बात बताई जा रही है. इस मामले में पट्टीदार प्रमोद और विनोद के नाम सामने आए थे. जो बाद में कुछ दिनो के लिए जेल भी गए थे. परिजनों का कहना है कि गुड्डू ने एक पोल्ट्री फार्म बनाया था और लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ गार्ड का काम पुणे में करता था. परिवार के मुताबिक उसकी तरक्की कुछ पट्टीदारों को बर्दाशत नहीं हुई थी.

मानसिक अवसाद से जूझ रहा था अरविंद?

पहले पत्नी के साथ रेप, फिर खुद का अपहरण और बाद में सगे भाई की हत्या होने से अरविंद धीरे-धीरे मानसिक अवसाद में जाने लगा. अरविंद की माँ के अनुसार, अरविंद वर्ष 2019 के बाद से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे. इसी दौरान किसी पंडित ने परिवार को बताया कि अरविंद पर कथित तौर पर 'प्रेत बाधा' है और उनके बड़े भाई गुड्डू की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है. इसके बाद पिछले चार दिनों से घर में पूजा-पाठ कराया जा रहा था.

मंगलवार शाम अरविंद जब घर पहुंचा तो उसने उन पंडितों से उनका आधार कार्ड मांगा. इसी बात को लेकर हुए विवाद बढ़ गया. अरविंद ने घर में रखी पिस्टल से फायरिंग कर दी. ये पिस्टल अरविंद के भाई की थी. गोली लगने से उसकी पत्नी समेत दो पंडितों की मौत हो गई.

इसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने अपने बच्चों के साथ एक कमरे में बंद हो गया और सरेंडर करने की बजाय बच्चों को ही मारने की धमकी देने लगा और अंत में अपने बेटे की भी हत्या कर दी. इसके बाद ATS कमांडो ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और दाखिल हुए तो आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की. जवाबी फायरिंग में आरोपी पर गोली चलाई गई और उसकी मौत हो गई.

आजमगढ़: पत्नी और पंडितों की हत्या करने वाला शख्स एनकाउंटर में ढेर, बेटे को भी मारी थी गोली