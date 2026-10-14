विनोद चतुर्वेदी की BJP में एंट्री से संजय निषाद को झटका! इस बयान से बढ़ी मुश्किल

सोनभद्र की कालपी सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक विनोद चतु्र्वेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं. इस बीच उनका ऐसा बयान सामने आया है जिससे एनडीए में शामिल निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का करारा झटका लग सकता है. कालपी सीट पर निषाद पार्टी की दावेदारी रही हैं लेकिन, अब चतुर्वेदी ने दावा किया है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे. अगर ऐसा हुआ तो निषाद पार्टी के हाथ से ये सीट निकल जाएगी.

बीजेपी में शामिल होने से पहले विनोद चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब हमें राम मन्दिर जाने से रोकने की कोशिश की तब से विचारों में भिन्नता आ गई. जिसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे.

निषाद पार्टी को लग सकता है झटका

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2027 में भी उनको कालपी सीट से ही बीजेपी टिकट देगी, जबकि 2022 में उनके सामने निषाद पार्टी के उम्मीदवार छोटेलाल ने चुनाव लड़ा था. ऐसे में वो उन्हें कैसे मनाएंगे? इस पर चतुर्वेदी ने साफ़ कहा कि "वो (छोटेलाल) चुनाव नहीं लड़ेंगे." इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए माइक हटाते हुए का ये बात मुझे कैमरे पर नहीं बतानी थी.

सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने बुंदेलखंड में जो काम किया वह पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था. इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं. सरकार की जो भी योजनाएं हैं सभी के लिए समान है इस सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं है. भाजपा में कोई जातिवाद नहीं है. बीजेपी में ही ब्राम्हणों का सम्मान है.

कालपी सीट पर निषाद पार्टी की दावेदारी

दरअसल कालपी सीट पर निषाद पार्टी अपना दावा करती है. यहां से निषाद पार्टी के उम्मीदवार रहे छोटे सिंह 2022 में वह महज 2,816 वोटों से चुनाव हार गए थे. अगर बीजेपी यहां से विनोद चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाती है तो निषाद पार्टी को झटका लग सकता है और इस सीट पर निषाद पार्टी को अपना दावा छोड़ना पड़ेगा. जबकि यहां के समीकरण काफी हद तक उनके समर्थन में है.

2022 के चुनाव में कालपी सीट सपा के विनोद चतुर्वेदी को 69,782 वोट मिले थे, जबकि निषाद पार्टी के छोटे सिंह को 66,966 वोट मिले थे. ये मुकाबला काफी नजदीकी रहा था.