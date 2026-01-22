बाराबंकी में 'बाबा पठान' का अवैध साम्राज्य हुआ ध्वस्त, DM के एक्शन से भू-माफिया में फैला खौफ

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में DM के आदेश पर भुहेरा बाराबंकी में लैंड माफिया अबुबकर कमरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन खान द्वारा एचएम ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से की जा रही प्लाटिंग पर कार्यवाही हुई है. नवाबगंज SDM आनंद तिवारी ने बताया है कि गाटा संख्या 6 और 7 में कुल रकबा 0.948 हेक्टेयर पर बिना ले-आउट स्वीकृति किए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया है.

प्रशासन ने ढहाया बाबा पठान का अवैध साम्राज्य

उत्तर प्रदेश में अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ जारी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने कुख्यात आरोपी लैंड माफिया जो बाबा पठान के नाम से प्रसिद्ध है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि सालों से आतंक और अवैध कब्जों के बल पर खड़ा किया गया बाबा पठान का साम्राज्य प्रशासन ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया है.

बुधवार सुबह को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई में पीएसी और कई बुलडोजरों के साथ प्रशासन की टीम भुहेरा स्थित एचएम ग्रीन सिटी पहुंची. जिसके करता-धर्ता बाबा पठान है. स्थानीय पुलिस के साथ-साथ तहसील के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े. वहीं बाबा पठान, पर जमीन हड़पने और डराने-धमकाने के कई मामले पहले से दर्ज हैं और यह लंबे समय से प्रशासन की रेडार पर भी था.

प्रशासनिक जांच में पाया गया था कि बाबा पठान ने सरकारी जमीनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों रुपये के अवैध निर्माण खड़े किए थे. बिना किसी नक्शे और अवैध रूप से निर्मित किए गए उसके व्यावसायिक परिसर के गेटों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, बाबा पठान पर अभी आगे कार्यवाही बाकी है.

अन्य अपराधियों में इस कार्रवाई से खौफ का माहौल

बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा करवाई गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अपराधियों और भू-माफियाओं के बीच कड़ा संदेश भेजा गया है. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो. बाबा पठान की अन्य बेनामी संपत्तियों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया (गैंगस्टर एक्ट के तहत) भी शुरू की जा सकती है.

इस कार्रवाई का स्थानीय निवासियों ने स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि बाबा पठान के आतंक से वे लंबे समय से परेशान थे और आज की इस कार्रवाई से उनमें न्याय की उम्मीद जगी है. फिलहाल, क्षेत्र में बाबा बड़े लैंड माफिया के खिलाफ कार्यवाही होने से हड़कंप मच गया है | आपको बता दे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई हैं.

जनपद में अनियमित एवं अवैध विकास पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के निर्देशों के क्रम में विनियमित क्षेत्र बाराबंकी एवं जिला पंचायत क्षेत्रान्त र्गत बिना स्वीकृत ले-आउट के की जा रही अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है. सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बाराबंकी तथा न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज में वाद योजित किए गए हैं. संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के भी आदेश पारित किए गए.

जनपद में अवैध प्लाटिंग नहीं होगी स्वीकार्य

न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे बुधवार को राजस्व एवं पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ग्राम भुहेरा में अबुबकर कमरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन खान द्वारा एचएम ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया. वहीं इसी क्रम में ग्राम सेहरिया, तहसील नवाबगंज स्थित भूमि गाटा संख्या 349, रकबा 0.487 हेक्टेयर पर प्रमोद यादव पुत्र सुखरी यादव सहित अन्य द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध प्लाटिंग एवं बिना स्वीकृति किए गए निर्माण किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हैं. ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि जनपद का विकास नियोजित, सुरक्षित एवं नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके.