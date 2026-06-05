CM योगी के जन्मदिन पर संभल में हुई पूजा अर्चना, वाराणसी में काटा 54 किलो का लड्डू केक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है. इस अवसर पर प्रदेशभर में सीएम योगी की लंबी आयु की कामना की जा रही है और उनके समर्थक इसे अपने-अपने तरीके से मना रहे हैं. सँभल में सीएम योगी के जन्मदिन पर मंदिर में ख़ास तौर से पूजा अर्चना की गई और उनकी लंबी आयु की कामना की.

संभल में सुदर्शन चक्र अखाड़ा ट्रस्ट ने सीएम योगी के जन्मदिन पर मंदिर में पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा गाकर हवन और यज्ञ किया. ट्रस्ट के एक सदस्य ने इस अवसर पर कहा कि आज सीएम योगी का जन्मदिन हैं. एक समय में जब सनातन की हानि हुई थी तब दक्षिण से शंकराचार्य जी आए थे. उसी तरह से इस बार उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जो हिमालय से निकले हैं और सनातन को जागृत कर रहे हैं.

सीएम योगी के जन्मदिन पर विशेष पूजा

धर्मेंद्र सिंह परमार नाम के शख्स ने कहा कि आज हमारे योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हैं. हमारे क्षत्रिय समाज की ओर से उनके काम के लिए आभार है. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो. हमारी कामना है कि मुख्यमंत्री के बाद अब वो प्रधानमंत्री बनें. एक और सदस्य ने कहा कि हमने प्रार्थना की है कि हम सबकी उम्र उन्हें लग जाएगा. क्योंकि उन्होंने बहुत दुष्टों का नाश किया है.

दशाश्वमेध घाट पर पौधारोपण कार्यक्रम

प्रयागराज के दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर भी सीएम योगी का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया गया. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समर्थकों ने मां गंगा की विशेष आरती की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया. समर्थकों ने मां गंगा से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

वाराणसी में काटा 54 किलो का केक

वाराणसी में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 51 फीट ऊंचे वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान 54 किलो का लड्डू बनाया गया. इसके साथ ही 54 पौधे लगाने का कार्यक्रम भी रखा गया. इस कार्यक्रम में सीएम योगी के समर्थक राम गोपाल सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना करते रहेंगे.

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रामगोपाल ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 53 किलो का लड्डू केक काटा था और इस बार 54 किलो का लड्डू केक काटा गया है. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर में तुलसी, बरगद, नीम और सिंदूर के पेड़ लगाए गए हैं जो हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं.

लखनऊ में पूजा अर्चना के साथ भंडारा

लखनऊ के हजरतगंज स्थित दारुलशफा में शांति वरदानी मुरादी हनुमान मंदिर में भी सीएम योगी के जन्मदिन पर सुंदरकांड पाठ, महायज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है. भाजपा के पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

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