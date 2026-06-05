उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय शुगर संस्थान (NSI) में 600 से ज्यादा पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में संस्थान की निदेशक समेत पांच लोगों के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस एफआईआर में NSI निदेशक सीमा परोहा, निजी सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर, एस्टेट ऑफिसर विनय कुमार, फार्म मैनेजर अशोक कुमार और वुड मर्चेंट एम एस तिवारी के नाम शामिल हैं.

क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश पांडे ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने संस्थान के गेट नंबर 5 के पास बिना अनुमति के बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के अनुसार पेड़ों की अवैध कटाई का मामला तब सामने आया जब कर्मचारी संगठनों ने शिकायत की थी. 27 मई वन विभाग की टीम जब जाँच के लिए पहुंची तो गार्ड्स ने निदेशक की मंजूरी के बिना उन्हें अंदर नहीं जाने दिया.

जाँच में सामने आई पेड़ काटने की बात

इसके बाद 2 जून को टीम ने NSI की निदेशक के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया जिसमें ऐसे साक्ष्य मिले कि पेड़ों को कई महीनों में काटा गया था और लकड़ी रात में हटाई गई थी. FIR के अनुसार, 655 पूर्ण विकसित पेड़ और 67 छोटे पेड़ काटे गए. इनमें नीम, शीशम, यूकेलिप्टस, गुलमोहर, गूलर, सिरिस और बॉटल ब्रश के पेड़ आदि शामिल थे.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को 377 पेड़ों के ठूँठ मिले. जो छह महीने पुराने थे. क़रीब 250 पेड़ों को जेसीबी मशीनों से उखाड़ा गया था जबकि परिसर में कुछ लड़कियां मिली जो लगभग आठ से दस महीने पुरानी थी. वन विभाग के मुताबिक इन पेड़ों की कटाई के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी.

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NSI निदेशक समेत पाँच पर एफआईआर दर्ज

इस मामले में कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई हैं. एसीपी अशुतोष कुमार ने FIR की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है. एसीपी ने कहा कि इस मामले में सभी साक्ष्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे विवाद के बाद एनएसआई परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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