बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिन्दू समुदाय के साथ हिंसा और हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिन्दू संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली. विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को संयुक्त रूप से शहर के इम्पीरियल तिराहे पर बंलादेश की सरकार का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि बांग्लादेश सरकार हिन्दुओं के खिलाफ जारी हिंसा तुंरत रोके.

कार्यकर्ताओं ने तीखी चेतवानी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिन्दुओं के प्रति हिंसा नहीं रुकी तो यहां भी रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को निशाना बनाया जा सकता है. मुरादाबाद-रामपुर हाइवे पर हिन्दू संगठनों के प्रदर्शन से यातयात काफी देर तक बाधित रहा. जिस कारण लंबा जाम लग गया. संगठन ने भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है.

इम्पीरियल तिराहे पर एकजुट हुए कार्यकर्ता

इंपीरियल तिराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए. भारत माता की जय और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंपीरियल तिराहे पर पहुंचे. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की. कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी सरकार होश में आ जाओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए.

बांग्लादेश सरकार को चेतावनी

विश्व हिन्दू परिषद् नेता राजकमल गुप्ता ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हत्या हो रहे अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर यहां का बजरंग दल खड़ा हो गया तो वह बांग्लादेश में घुसकर वहां के प्रधानमंत्री को फांसी लगाएगा. इसके साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दी कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. अगर यह नहीं रुके तो हिंदुस्तान में भी रोहिंग्या और बंगलादेशी नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा.