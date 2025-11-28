बलिया में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद गांव में तनाव, पुलिस ने दर्ज की FIR

उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में थाना गड्वार क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. यहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की एक प्रतिमा को कथित तौर पर अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया. और कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से सबकुछ शांत हो गया.

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रतिमा फिर से सही कर सीसीटीवी भी लगवा दिया है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, जिसने भी ऐसा किया है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार गड़वार-नगरा मार्ग के रामपुर असली गांव में सड़क किनारे स्थापित आंबेडकर प्रतिमा की एक अंगुली को अराजक तत्वों ने बुधवार की रात कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया.

बृहस्पतिवार को घटना की जानकारी मिलते ही रसड़ा के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) रवि कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (शहर) मोहम्मद उस्मान सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. इससे पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने अराजक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने, प्रतिमा के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण कराने व सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित पांच सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौपा. अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर और समझा-बुझाकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया.

मरम्मत के साथ सीसीटीवी लगवाया गया

थाना प्रभारी हितेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत करा दी गई है तथा मौके पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि मौके पर शांति है और स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि इस मामले में ग्रामवासी राजा की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.

