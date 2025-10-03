बहराइच हिंसा मामले में एक साल बाद बड़ा एक्शन, 8 आरोपियों पर NSA, दुर्गा विसर्जन में हुआ था बवाल

उत्तर प्रदेश के बहराइच के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पिछले साल महसी उपखंड के महाराजगंज क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. डीएम ने इस आरोप में करीब एक साल से जेल में बंद आठ लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया है.

जिलाधिकारी के आदेश की औपचारिक अधिसूचना 30 सितंबर को जारी की गई थी, जिसकी जानकारी बृहस्पतिवार को मीडिया को एक बयान के जरिए पुलिस ने दी.

दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप

पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह के कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अक्टूबर, 2024 में हरदी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान इस सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, जिसमें एक हिंदू युवक को गोली मारी गई थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी.

जिलाधिकारी ने जिन आठ लोगों के खिलाफ रासुका लगाया है उनमें मरूफ अली, ननकऊ, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जीशान, जावेद, शोएब खान और सैफ अली शामिल हैं. सभी आरोपी रेहुवा मंसूर और महाराजगंज कस्बे के रहने वाले हैं.

डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट और बहराइच के पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति और जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है. इस साल शुक्रवार 3 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालने का कार्यक्रम है.

उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर, 2024 को महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. जिसके बाद दोनों तरफ़ से हिंसा भड़क उठी थी. जिससे भीषण संघर्ष में 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

इस हिंसा के दौरान बेकाबू भीड़ ने वहां बने मकानों, दुकानों, एक अस्पताल, मोटरसाइकिलों और कारों को आग लगाने सहित संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था. डीएम ने अब इन सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

डीएम ने साफ़ कहा कि ये कार्रवाई क़ानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति और जन सुरक्षा बनाए रखने को उद्देश्य से की गई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में अगर कोई शांति बाधित करने की कोशिश करेगा तो कड़ा एक्शन होगा.

