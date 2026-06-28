हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी, 11 मजदूर मलबे में दबे; हादसे में एक की मौत

Barabanki News: बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी, 11 मजदूर मलबे में दबे; हादसे में एक की मौत

Barabanki News In Hindi: बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरने से काम कर मजदूर मलबे में फंस गए, हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. वहीं, 10 लोग घायल हैं.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 28 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में शनिवार शाम एक निर्माणाधीन प्राइवेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा हो गया. कॉम्प्लेक्स की शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए. हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. रेस्क्यू के दौरान 11 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. 

जानकारी के अनुसार, हैदरगढ़ क्षेत्र में शनिवार शाम एक निर्माणाधीन प्राइवेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शटरिंग गिरने से हादसा हुआ है. हादसे के समय कॉम्प्लेक्स में कुल 28 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे. अचानक निर्माणाधीन हिस्से की शटरिंग और स्ट्रक्चर का एक भाग ढह गया, जिससे करीब 10 से 11 मजदूर मलबे में दब गए.

CM योगी का बड़ा ऐलान, जेवर बनेगा भारत का सेमीकंडक्टर हब; 17,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रंजन गौतम ने राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाली. जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

हादसे के वक्त 28 मजदूर कर रहे थे काम

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक निजी कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स के मालिक के.पी. सिंह वर्मा बताए जा रहे हैं, जो लखनऊ के निवासी हैं. उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में 28 मजदूर कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस हिस्से में हादसा हुआ वहां लगभग 10 से 11 मजदूर मौजूद थे. 

जिलाधिकारी ने बतायाप्रशासन ने लगभग सभी लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है. हालांकि एक मजदूर की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि तीन घायलों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. अन्य घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चल रहा है. 

शटरिंग गिरने से 10 लोग घायल

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि कुल 11 घायल अस्पताल लाए गए थे. इनमें से एक मजदूर को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि 10 अन्य घायलों का इलाज किया गया. उन्होंने बताया कि दो घायलों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है, जबकि कुछ मरीज अपनी इच्छा से दूसरे अस्पताल चले गए. 

उन्होंने कहा कि मेडिकल विभाग की पूरी टीम मौके पर तैनात रही और घायलों को हरसंभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोग भी राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करते नजर आए.

हादसे की जांच शुरू

फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुट गया है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना

Published at : 28 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Barabanki News: बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी, 11 मजदूर मलबे में दबे; हादसे में एक की मौत
बाराबंकी में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स की शटरिंग गिरी, 11 मजदूर मलबे में दबे; हादसे में एक की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का बड़ा ऐलान, जेवर बनेगा भारत का सेमीकंडक्टर हब; 17,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
CM योगी का बड़ा ऐलान, जेवर बनेगा भारत का सेमीकंडक्टर हब; 17,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना
'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वन नेशन-वन इलेक्शन की बात करने वाले पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रहे', BJP पर बरसे अखिलेश यादव
'वन नेशन-वन इलेक्शन की बात करने वाले पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रहे', BJP पर बरसे अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
एग्रीकल्चर
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget