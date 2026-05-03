हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत में शराब पार्टी के बाद दोस्तों ने की पीट-पीटकर हत्या, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध में वारदात

बागपत में शराब पार्टी के बाद दोस्तों ने की पीट-पीटकर हत्या, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध में वारदात

Baghpat News In Hindi: मीतली गांव के जंगल में एक नलकूप के पास शराब पार्टी के दौरान चाट विक्रेता सोनू की उसके ही दोस्तों ने ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने तीन आरोपियों हिरासत में ले लिया है.

By : राजीव पंडित | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मीतली गांव के जंगल में एक नलकूप के पास शराब पार्टी के दौरान चाट विक्रेता सोनू की उसके ही दोस्तों ने ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मौके से बियर की बोतलें, ईंटें और अन्य सामान बरामद कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने तीन आरोपियों हिरासत में ले लिया है.

परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार रात दो युवकों ने उसे घर से बुलाकर ले गए और फिर बेरहमी से खत्म कर दिया. जानकारी के मुताबिक, डौला गांव के निवासी सोनू परिवार का एकमात्र सहारा था. वह रोज चाट और गोलगप्पे की ठेली लगाकर कमाता था, जिससे परिवार का पालन-पोषण चलता था. शुक्रवार रात करीब 8 बजे गांव के ही दो युवक उसे अपने साथ ले गए. परिजनों के अनुसार, दोनों ने सोनू को घर से बुलाया और कहा कि वे साथ में घूमेंगे. इसके बाद वह रातभर घर नहीं लौटा.

'प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे...', बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान

लाश पर कई जगह थे मारपीट के निशाना

चिंतित परिजनों ने उसके मोबाइल पर बार-बार कॉल की, लेकिन फोन बंद आता रहा. शनिवार सुबह मीतली गांव के जंगल में उसकी लाश मिली, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. ईंटों से सिर फोड़ा गया था और शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे. परिजन ने बताया, "वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था. दोस्तों ने धोखे से बुलाया और शराब पीने के बहाने ले जाकर मार डाला. हम न्याय मांगेंगे."

बागपत पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने सीन क्राइम का मुआयना किया. मौके से खाली बियर की बोतलें, प्लास्टिक के गिलास और खून से सनी ईंटें बरामद हुईं. सोनू के परिवार में कोहराम मच गया है. पत्नी और बच्चे सदमे में हैं. गांव वासी दोस्तों की विश्वासघात पर स्तब्ध हैं. परिवार के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. यह घटना शराब और दोस्ती के खतरों को उजागर करती है.

घटना पर एसपी ने क्या कहा?

बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि, दो मई को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि मीतली गांव के पास एक नलकूप के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद बागपत कोतवाली पुलिस को मौके पर भेजा गया है. घटनास्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर ईंट मारकर हत्या की गई थी.

घटना स्थल पर पड़ी थीं शराब और बीयर की बोतलें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास शराब और बीयर आदि की बोतलें पड़ी हुई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन घंटे से भी कम समय तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

महोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप

Published at : 03 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में शराब पार्टी के बाद दोस्तों ने की पीट-पीटकर हत्या, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध में वारदात
बागपत में शराब पार्टी के बाद दोस्तों ने की पीट-पीटकर हत्या, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध में वारदात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे...', बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान
'प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे...', बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप
महोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा के बाद अब हापुड़ में बंदरों का आतंक, मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला
मथुरा के बाद अब हापुड़ में बंदरों का आतंक, मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
बिहार
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
यूटिलिटी
Vande Bharat Train: रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget