यूपी के बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मीतली गांव के जंगल में एक नलकूप के पास शराब पार्टी के दौरान चाट विक्रेता सोनू की उसके ही दोस्तों ने ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मौके से बियर की बोतलें, ईंटें और अन्य सामान बरामद कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने तीन आरोपियों हिरासत में ले लिया है.

परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार रात दो युवकों ने उसे घर से बुलाकर ले गए और फिर बेरहमी से खत्म कर दिया. जानकारी के मुताबिक, डौला गांव के निवासी सोनू परिवार का एकमात्र सहारा था. वह रोज चाट और गोलगप्पे की ठेली लगाकर कमाता था, जिससे परिवार का पालन-पोषण चलता था. शुक्रवार रात करीब 8 बजे गांव के ही दो युवक उसे अपने साथ ले गए. परिजनों के अनुसार, दोनों ने सोनू को घर से बुलाया और कहा कि वे साथ में घूमेंगे. इसके बाद वह रातभर घर नहीं लौटा.

लाश पर कई जगह थे मारपीट के निशाना

चिंतित परिजनों ने उसके मोबाइल पर बार-बार कॉल की, लेकिन फोन बंद आता रहा. शनिवार सुबह मीतली गांव के जंगल में उसकी लाश मिली, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. ईंटों से सिर फोड़ा गया था और शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे. परिजन ने बताया, "वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था. दोस्तों ने धोखे से बुलाया और शराब पीने के बहाने ले जाकर मार डाला. हम न्याय मांगेंगे."

बागपत पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने सीन क्राइम का मुआयना किया. मौके से खाली बियर की बोतलें, प्लास्टिक के गिलास और खून से सनी ईंटें बरामद हुईं. सोनू के परिवार में कोहराम मच गया है. पत्नी और बच्चे सदमे में हैं. गांव वासी दोस्तों की विश्वासघात पर स्तब्ध हैं. परिवार के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. यह घटना शराब और दोस्ती के खतरों को उजागर करती है.

घटना पर एसपी ने क्या कहा?

बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि, दो मई को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि मीतली गांव के पास एक नलकूप के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद बागपत कोतवाली पुलिस को मौके पर भेजा गया है. घटनास्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर ईंट मारकर हत्या की गई थी.

घटना स्थल पर पड़ी थीं शराब और बीयर की बोतलें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास शराब और बीयर आदि की बोतलें पड़ी हुई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन घंटे से भी कम समय तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

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