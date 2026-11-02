रामपुरः साइबर ठगी मामले में एक और गिरफ्तारी, 50 लाख के लेन देन का खुलासा

रामपुर की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर साइबर ठगी की रकम निकालने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा मीरनगर निवासी वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फर्जी एजेंट आईडी बनाकर लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और उनमें साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराकर एटीएम के जरिए निकाल लेता था.

पुलिस के अनुसार, यह मामला 16 सितंबर 2026 को थाना साइबर क्राइम रामपुर में दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि एक महिला के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के नाम पर उसके नाम से एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक में खाता खोला गया. इसके बाद खाते में साइबर अपराध से जुड़ी रकम ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल ली गई.

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फर्जी एजेंट आईडी से खोले लोगों के खाते

जांच में वीरेन्द्र की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने गांव के ही एक व्यक्ति के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक की फर्जी एजेंट/बीसी आईडी बनाई थी. इसके बाद उसने मुकदमे में शामिल आरोपी अजय के साथ मिलकर कथित तौर पर लोगों के नाम पर फर्जी खाते खोले

अब तक इस मामले 5 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, आरोपी द्वारा बनाई गई फर्जी एजेंट आईडी के जरिए करीब 75 लोगों के खाते खोले गए, जिनमें साइबर ठगी से संबंधित 50 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली गई. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है. इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुकी है. अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

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