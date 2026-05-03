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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे...', बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान

'प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे...', बंगाल चुनाव पर पूर्व सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान

Malook Nagar: इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता और बिजनौर से पूर्व सांसद मलूक नागर की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 May 2026 07:58 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ, जिसमें अंतिम औसत मतदान 90.61 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता और बिजनौर से पूर्व सांसद मलूक नागर की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. 

रालोद नेता ने कहा है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर है. यहां 93 प्रतिशत के करीब पोलिंग दर्ज की गई. जहां की शिकायत आईं वहां पर आयोग ने दोबारा मतदान कराया गया. उन्होंने आगे कहा कि बिना मतलब के आरोप लगाने वाले लगाते हैं. 

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93 प्रतिशत मतदान दुनियाभर ने देखा- मलूक नागर

मलूक नागर ने आगे कहा कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में 93 प्रतिशत मतदान दुनियाभर ने देखा. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर चुनाव आयोग ने एसाईआर कराया. इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी ने महिलाओं को धोखा दिया. इसी वजह से महिलाओं ने 93 प्रतिशत वोट किया. 4 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट से साबित होता है कि परिणाम आ ही गया है. बस ऐलान होना बाकी है.

5 राज्यों में हुए चुनावों पर क्या कहा?

असम, बंगाल, तमिलनामडू, केरल और पुड्डूचेरी में हुए चुनावों पर उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है. पूरे देश ने एग्जिट पोल्स देखे हैं. पीएम मोदी का जलवा पिछले 12 साल से लोगों ने देखा. पीएम मोदी ने देश की साख कितनी बढ़ाई है. उसे हर कोई देख रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो चल रही है वह हर कोई देख रहा है. इसका परिणाम पोलिंग के समय पांचों राज्यों में देखने को मिला है. 4 मई को बिल्कुल रिजल्ट सामने आ जाएगा. इसमें एनडीए की जय-जयकार पीएम मोदी के नेतृत्व में हर प्रदेश में होगी.

मलूक नागर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तविकता से दूर हो गई है. आकलन करना उन्हें नहीं आता है. कांग्रेस हर जगह चुनाव से पहले अपनी जीत बताती है. कहीं न कहीं आम मुद्दों से डिस्कनेक्ट है.

मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस आम मुद्दों, लोगों से, गरीबों दलितों से, पिछड़ों से और अकलियत के लोगों से जुड़ी हुई नहीं है. कांग्रेस केवल झूठी अफवाहें फैलाती है. मुझे लगता है 8 प्रतिशत हिस्से में देश के अंदर कांग्रेस अभी है. आने वाले समय में वहां से भी साफ हो जाएगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Malook Nagar UP NEWS RLD WEST BENGAL NEWS
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