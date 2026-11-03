NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने सोमवार को पार्टी के भीतर मतभेदों की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NCP के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया.

अमित शाह के साथ रविवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय की गैर-मौजूदगी ने इन अटकलों को और हवा दे दी थी. इस घटनाक्रम से यह सवाल उठने लगे थे कि अजित पवार के निधन के बाद क्या पार्टी नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है.

NCP प्रवक्ता ने क्या कहा

NCP के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को दिल्ली की चर्चाओं से बाहर रखा गया था. उन्होंने इन दावों को गलत, निराधार और गुमराह करने वाला बताया. पाटिल ने मीडिया के कुछ हिस्सों पर आरोप लगाया कि वे इस बैठक को बेवजह राजनीतिक रंग दे रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं मानो पार्टी बंटी हुई है. उन्होंने कहा कि इस बैठक को अनावश्यक रूप से राजनीतिक मोड़ देने और पार्टी के भीतर आपसी मतभेद व तालमेल की कमी का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है. NCP 'महायुति' गठबंधन का एक अहम हिस्सा है और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट है.

किन नेताओं ने की शाह से मुलाकात

उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे पार्टी के बारे में कोई भी खबर देने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें. एनसीपी नेता ने कहा, "गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बैठकों का राजनीतिकरण न करें. अटकलों को सच की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए." रविवार देर रात शाह से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल थे.

महाराष्ट्र लौटने के बाद इन नेताओं ने भुजबल के आवास पर बंद कमरे में चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे वलसे पाटिल ने पीटीआई को बताया कि शाह से मुलाकात करने वाले सभी नेता लौट आए हैं. वलसे पाटिल ने कहा, "अब कोर ग्रुप की बैठक होगी और शाम को डीसीएम सुनेत्रा पवार के साथ भी चर्चा की जाएगी."

पाटिल ने बताया कि अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के सामने आ रहे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने पहले शाह से मुलाकात की थी. उस मुलाकात के दौरान उन्होंने शाह को बताया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और इसके लिए उन्होंने समय मांगा था.

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