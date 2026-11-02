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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद ने सहारनपुर में बढ़ाया सियासी पारा, BJP-सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

आकाश आनंद ने सहारनपुर में बढ़ाया सियासी पारा, BJP-सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सहारनपुर में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल उठाए.

Written By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर |  Updated at : 02 Nov 2026 08:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है. सोमवार को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद सहारनपुर पहुंचे, जहां अंबाला रोड स्थित सरसावा के सोराना में द हेरिटेज हवेली ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल उठाए, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. 

आकाश आनंद ने अपने संबोधन की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम को नमन करते हुए की. उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के संघर्ष और उनके शासनकाल में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए जनता से बसपा के साथ जुड़ने की अपील की.

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बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर उठाए सवाल

आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों के जरिए विकास का प्रचार कर रही है, जबकि युवाओं को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा और जनता को सुरक्षा देने के मोर्चे पर नाकाम रही है. उन्होंने स्कूल बंद होने, शिक्षकों के रिक्त पदों, पेपर लीक और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता की बुनियादी जरूरतें आज भी पूरी नहीं हो रही हैं.

एआई का जिक्र कर आकाश आनंद ने सरकार को चेताया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल पर भी आकाश आनंद ने सरकार से सवाल किए. उन्होंने कहा कि AI के दौर में युवाओं, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार और साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या तैयारी है. उन्होंने चेताया कि तकनीक के बदलते दौर में तैयारी नहीं हुई तो रोजगार के अवसरों पर असर पड़ सकता है.

वहीं विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया, जबकि समाजवादी पार्टी पर भी राजनीतिक दिशा और पीडीए की राजनीति को लेकर निशाना साधा. उन्होंने सपा सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और बसपा शासनकाल में कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों को बेहतर बताते हुए मायावती सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. 

आकाश आनंद ने दावा किया कि बसपा सरकार में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कई काम किए गए. उन्होंने युवाओं और सर्वसमाज से बसपा को मजबूत करने की अपील करते हुए 2027 में मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथी चुनाव चिह्न पर वोट देने का आह्वान किया. जनसभा के जरिए बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का संदेश देने की कोशिश की.

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Akash Anand UP NEWS SAHARANPUR NEWS
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