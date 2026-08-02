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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: फॉर्च्यूनर ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, 7 घायल

बागपत: फॉर्च्यूनर ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, 7 घायल

Baghpat News In Hindi: बागपत में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक बड़ा हादसा हुआ है. प्रतिबंधित मार्ग होने के बावजूद कॉरिडोर पर पहुंचे कांवड़ियों की गाड़ी को फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 02 Aug 2026 04:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (Delhi-Dehradun Economic Corridor) पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. जिस कॉरिडोर पर कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसी रास्ते से कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर (Fortuner) ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में 7 कांवड़िये घायल हो गए हैं, जबकि उनकी कांवड़ और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस घटना के बाद पुलिस-प्रशासन की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

हरिद्वार से तुंगनाथ धाम जा रहे थे श्रद्धालु

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के द्वारका इलाके के रहने वाले श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर उत्तराखंड के तुंगनाथ धाम (Tungnath Dham) की यात्रा पर जा रहे थे. श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो गाड़ी में एक विशाल शिव प्रतिमा के साथ कांवड़ रखी हुई थी. बताया जा रहा है कि सभी कांवड़िये दिल्ली के द्वारका से ही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चढ़े थे.

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हिलवाड़ी गांव के पास फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

रविवार (2 अगस्त) सुबह करीब पांच बजे जब कांवड़ियों का यह जत्था बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने कांवड़ वाली गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कुल 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं. इनमें मोनू और योगेश की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दिनेश, विकास, आकाश, एक अन्य मोनू और अमित को भी चोटें आई हैं.

कार लॉक कर फरार हुआ फॉर्च्यूनर चालक

टक्कर इतनी भयानक थी कि फॉर्च्यूनर कार करीब 50 मीटर आगे जाकर रुकी. कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोगों की जान तो बच गई, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर वाहन को लॉक करके वहां से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ौत पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को कॉरिडोर से नीचे उतरवाया. सभी घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए दिल्ली के शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे 3 बड़े सवाल

इस हादसे ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं:

प्रतिबंध के बावजूद एंट्री कैसे? जब प्रशासन ने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कांवड़ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो कांवड़ियों का यह जत्था इस मार्ग पर कैसे पहुंचा? पुलिस चेकिंग कहां थी? दिल्ली से लेकर बागपत तक पुलिस या टोल कर्मियों ने उन्हें प्रवेश करने से क्यों नहीं रोका? रफ्तार पर लगाम क्यों नहीं? प्रतिबंधित मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की इतनी लापरवाही से आवाजाही कैसे जारी है?

फिलहाल पुलिस फरार फॉर्च्यूनर चालक की सरगर्मी से तलाश कर रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिबंधों के उल्लंघन और इस बड़ी सुरक्षा चूक के मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.

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Published at : 02 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS Kanwar Yatra Accident
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