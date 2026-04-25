बागपत का तुषार चौहान कैसे बन गया हिजबुल्लाह? आतंकी कनेक्शन के बाद यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार

नोएडा में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया आतंकी गतिविधियों में शामिल तुषार चौहान उर्फ मानू उर्फ हिज्बुल्लाह बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है, जिसके दादा गोवर्धन सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और परिवार के कई सदस्यों ने सेना में सेवाएं दी है. तुषार चौहान का परिवार 20 साल से गांव में नहीं रहता. लेकिन, उसके चाचा, ताऊ आदि सदस्य गांव में ही रहते हैं. तुषार पर लगे आरोपों से परिवार के लोगों को यकीन नहीं आ रहा है.



बागपत के रमाला गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने तुषार के ताऊ धर्मेंद्र चौहान से बातचीत की. धर्मेंद्र चौहान का कहना है कि तुषार 20 फरवरी को उनकी बेटी की तेरहवीं कार्यक्रम में आया था. उसके बाद वह लौट गया था. लेकिन, वह पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में कैसे आया और कैसे वह हिजबुल्लाह से जुड़ा? इसकी उन्हें जानकारी नहीं है.

तुषार से हिजबुल्लाह क्यों बना आरोपी?

तुषार के पिता मेरठ में रहते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि वह लोग छह भाई है, जिनमें से दो सेना में सेवाएं दे चुके हैं. तुषार के पिता शैलेंद्र परिवार के साथ मेरठ में रहते हैं. पूरे परिवार का बैकग्राउंड देशभक्ति से जुड़ा हुआ है. लेकिन, तुषार चौहान पाकिस्तान के गैंगस्टर्स और आईएसआई के संपर्क में कैसे आया और हिजबुल्ला नाम क्यों रखा है? इसको लेकर परिवार और गांव अचंभित है.



रिश्तेदारों ने बताया कि तुषार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है. इसका कुछ दिनों पहले मेरठ में कुछ मुस्लिमों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी

मुंबई की रहने वाली है तुषार की मां

तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान ने मूल रूप से मुंबई की रहने वाली रितु से कोर्ट मैरिज की थी. कई लोग तुषार के जन्म को मुंबई तो कई देहरादून में होना बताते हैं. गांव के लोग बताते हैं कि तुषार मानसिक रूप से कमजोर था और ज्यादातर समय मोबाइल पर व्यतीत करता था. तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान है. गांव में एक टूटा हुआ मकान और 10 बीघा कृषि भूमि है.

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तुषार समेत दो संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि तुषार चौहान को उसके एक साथी के साथ यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ़्तार किया था. आरोप है कि वो पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में था और आईएसआई के इशारे पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा था. इसमें कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं. जो इन्हें गैर मुस्लिमों पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे.

एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कट्टरपंथी पाकिस्तानी यू-ट्यूबर सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर रेडिकलाइज कर रहे हैं. उन्हें पैसे का लालच देकर भारत की आंतरिक शांति और सुरक्षा खराब करने की साजिश रच रहे थे और संवेदनशील स्थानों की रेकी करवा रहे हैं. इसी मामले में तुषार के साथ दिल्ली के समीर खान को भी गिरफ्तार किया है.

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