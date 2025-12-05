हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब सर्दी के मौसम में मजे से रहेंगे DOGesh भाई, बेजुबान जानवरों के लिए DM ने बनवाए शेल्टर होम

अब सर्दी के मौसम में मजे से रहेंगे DOGesh भाई, बेजुबान जानवरों के लिए DM ने बनवाए शेल्टर होम

Baghpat News: बागपत डीएम की पहल से पहले चरण में कलेक्ट्रेट परिसर में ये शेल्टर बनाए गए, जिन्हें देखते ही कुत्ते वहां पहुंचने लगे. अब यह पहल नगर पालिका क्षेत्र में भी विस्तारित की जा रही है.

By : राजीव पंडित | Updated at : 05 Dec 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

सर्दी के मौसम में बेजुबान जानवरों की चिंता करने वाली बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने एक सराहनीय कदम उठाया है. बागपत डीएम अस्मिता लाल ने पुराने टायरों, प्लास्टिक ड्रमों और अन्य वेस्ट मैटीरियल का उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए अस्थाई रेन बसेरे (आश्रय गृह) बनवाए हैं. इनमें गद्दे और तकिए भी लगाए गए हैं, ताकि कुत्ते कड़ाके की ठंड से बच सकें. इस पहल की शुरुआत बागपत कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां अब कई कुत्ते इन आश्रयों को अपना ठिकाना बना चुके हैं.

बागपत डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि सर्दियों में निराश्रित कुत्तों को ठंड से बचाने और कचरे का सदुपयोग करने के उद्देश्य से यह मुहिम शुरू की गई है. पहले चरण में कलेक्ट्रेट परिसर में ये शेल्टर बनाए गए, जिन्हें देखते ही कुत्ते वहां पहुंचने लगे. अब यह पहल नगर पालिका क्षेत्र में भी विस्तारित की जा रही है. पुराने टायरों को काटकर और ड्रमों को आश्रय का रूप देकर इन्हें पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है.

इससे पहले डीएम अस्मिता लाल ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट और बड़ौत तहसील में कृत्रिम घोंसले लगवाए थे. उनकी ये मुहिमें जिले में पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता जगाने का काम कर रही हैं. डीएम ने कहा पशु-पक्षी भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, सर्दी की चुनौतियों से उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है. वेस्ट मैटीरियल का उपयोग कर हम दोहरा लाभ कमा रहे हैं. इस काम की वजह से वह पशु प्रेमियों और आम जनता से खूब वाहवाही बटोर रही है. वहीं डीएम ने जनता से भी अपील की है कि वे अपने आसपास के निराश्रित जानवरों की मदद करें और वेस्ट मैटीरियल का ऐसे ही कुछ रचनात्मक उपयोग करें. 

यूपी में सुहागरात पर दुल्हन हुई गायब, नई-नवेली दुल्हनियां की हरकत देख पति के उड़े होश

Published at : 05 Dec 2025 11:21 AM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS Asmita Lal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
हेल्थ
Pesticides In Fruits: सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
ट्रैवल
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget