हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: सड़क हादसे ने लिया सांप्रदायिक रंग, धारदार हथियार लेकर सतपाल के घर पहुंचे 25 लोग, कई घायल

बागपत: सड़क हादसे ने लिया सांप्रदायिक रंग, धारदार हथियार लेकर सतपाल के घर पहुंचे 25 लोग, कई घायल

Baghpat News: गली में सतपाल की तीन साल की नाती टुन्नी खेल रही थी, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी. जिसमें बच्ची का पैर बुरी तरह कुचल गया, जिस कारण वह चीखने लगी. इसकी शिकायत पर दोनों पक्षों में झड़प हो गयी.

By : राजीव पंडित | Updated at : 03 Oct 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाघपत जनपद में गुरूवार शाम एक मामूली हादसे ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया.यहां के बड़ौत कोतवाली थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के दो दर्जन से अधिक लोगों ने सतपाल के घर धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. जिसमें तीन साल की मासूम समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शूरू कर दी है. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक है, यासीन का दामाद तनवीर दिल्ली से अपनी कार से गांव लौट रहा था. पतली गली में सतपाल की तीन साल की नाती टुन्नी खेल रही थी, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी. जिसमें बच्ची का पैर बुरी तरह कुचल गया, जिस कारण वह चीखने लगी. सतपाल के परिजनों ने तुरंत कार को रोका, लेकिन चालक तनवीर ने गाड़ी नहीं रोकी और सीधे अपने रिश्तेदार यासीन के घर पहुंच गया. गुस्साए सतपाल और उनके परिवार वाले शिकायत लेकर यासीन के घर गए, जहां दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और समझौता होने पर सतपाल पक्ष के लोग घर लौट आए.

समझौते के बाद किया हमला

समझौते के महज कुछ देर बाद ही यासीन पक्ष के 20-25 लोग, जिसमें धारदार हथियार, लाठियां और डंडे लैस थे, सतपाल के घर धावा बोल दिया. हमलावरों ने घर पर जमकर पथराव किया, लाठियों से मारपीट की और परिवार वालों को निशाना बनाया. इससे वहां अफरा-तफरी मच गई, महिलाएं और बच्चे डर के मारे इधर-उधर भागे. इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पथराव और चीख-पुकार साफ दिखाई दे रही है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि हमलावर घर के दरवाजे तोड़ने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे.

तीन साल की बच्ची की हालत नाजुक  

इस पूरे मामले में तीन साल की टुन्नी की हालत सबसे नाजुक है. बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि सतपाल, उनकी पत्नी और अन्य पांच परिजन लाठी-डंडों से चोटिल हुए.  सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पलिस ने मौके पर हालात संभाले और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की. बड़ौत कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, हमलावरों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं, और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. एसपी बागपत ने शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया.

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
Communal Tension Baghpat News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
जनरल नॉलेज
The Rice Bowl of India: बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget