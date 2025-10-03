बागपत: सड़क हादसे ने लिया सांप्रदायिक रंग, धारदार हथियार लेकर सतपाल के घर पहुंचे 25 लोग, कई घायल

उत्तर प्रदेश के बाघपत जनपद में गुरूवार शाम एक मामूली हादसे ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया.यहां के बड़ौत कोतवाली थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के दो दर्जन से अधिक लोगों ने सतपाल के घर धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. जिसमें तीन साल की मासूम समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शूरू कर दी है. वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक है, यासीन का दामाद तनवीर दिल्ली से अपनी कार से गांव लौट रहा था. पतली गली में सतपाल की तीन साल की नाती टुन्नी खेल रही थी, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी. जिसमें बच्ची का पैर बुरी तरह कुचल गया, जिस कारण वह चीखने लगी. सतपाल के परिजनों ने तुरंत कार को रोका, लेकिन चालक तनवीर ने गाड़ी नहीं रोकी और सीधे अपने रिश्तेदार यासीन के घर पहुंच गया. गुस्साए सतपाल और उनके परिवार वाले शिकायत लेकर यासीन के घर गए, जहां दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और समझौता होने पर सतपाल पक्ष के लोग घर लौट आए.

समझौते के बाद किया हमला

समझौते के महज कुछ देर बाद ही यासीन पक्ष के 20-25 लोग, जिसमें धारदार हथियार, लाठियां और डंडे लैस थे, सतपाल के घर धावा बोल दिया. हमलावरों ने घर पर जमकर पथराव किया, लाठियों से मारपीट की और परिवार वालों को निशाना बनाया. इससे वहां अफरा-तफरी मच गई, महिलाएं और बच्चे डर के मारे इधर-उधर भागे. इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पथराव और चीख-पुकार साफ दिखाई दे रही है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि हमलावर घर के दरवाजे तोड़ने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे.

तीन साल की बच्ची की हालत नाजुक

इस पूरे मामले में तीन साल की टुन्नी की हालत सबसे नाजुक है. बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि सतपाल, उनकी पत्नी और अन्य पांच परिजन लाठी-डंडों से चोटिल हुए. सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पलिस ने मौके पर हालात संभाले और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की. बड़ौत कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, हमलावरों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं, और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. एसपी बागपत ने शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया.