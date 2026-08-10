दिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा

दिल्ली में छात्रों के बड़े आंदोलन और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब राजधानी लखनऊ में भी छात्रों के मुद्दों को लेकर एक नए मोर्चे का गठन किया गया है. ‘जस्टिस मोर्चा’ के बैनर तले छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा.

सोमवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अगले 50 दिनों तक सड़कों पर रहकर छात्रों और आम लोगों के बीच जाएंगे. प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहुंचकर छात्रों से संवाद किया जाएगा और उनकी मांगों के समर्थन में अभियान चलाया जाएगा.

मोर्चे की ओर से बताया गया कि इसके तहत एक यात्रा भी निकाली जाएगी, जो चौरी चौरा से शुरू होकर काकोरी तक पहुंचेगी. इसके अलावा पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कैंपेन चलाने की तैयारी है.

10 प्रमुख मांगों को लेकर अभियान

‘जस्टिस मोर्चा’ ने छात्रों से जुड़े 10 प्रमुख मुद्दों को उठाया है. इन मुद्दों पर छात्रों और आम लोगों से समर्थन मांगा जाएगा और सरकार से इनके समाधान की मांग की जाएगी.

1. हर साल भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं तय समय-सीमा में कराई जाएं.

2. स्वीकृत लेकिन खाली पड़े सभी पदों पर भर्ती की जाए.

3. लंबित सभी भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए.

4. निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए फीस कैप लागू किया जाए.

5. सभी शोधार्थियों को समान फेलोशिप दी जाए.

6. संविदा व्यवस्था खत्म की जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 वापस लेने की मांग.

8. NTA को खत्म करने की मांग.

9. परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो और स्कोर कार्ड जारी किए जाएं.

10. पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.

2 अक्टूबर तक मांगें नहीं मानीं तो बड़ा आंदोलन

जस्टिस मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय देने की बात कही है. उनका कहना है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 2 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.