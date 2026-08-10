मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा

दिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा

Lucknow News: जस्टिस मोर्चा ने छात्रों से जुड़े 10 प्रमुख मुद्दों को उठाया है. इन मुद्दों पर छात्रों और आम लोगों से समर्थन मांगा जाएगा और सरकार से इनके समाधान की मांग की जाएगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 10 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में छात्रों के बड़े आंदोलन और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब राजधानी लखनऊ में भी छात्रों के मुद्दों को लेकर एक नए मोर्चे का गठन किया गया है. ‘जस्टिस मोर्चा’ के बैनर तले छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा.

सोमवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अगले 50 दिनों तक सड़कों पर रहकर छात्रों और आम लोगों के बीच जाएंगे. प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहुंचकर छात्रों से संवाद किया जाएगा और उनकी मांगों के समर्थन में अभियान चलाया जाएगा.

मोर्चे की ओर से बताया गया कि इसके तहत एक यात्रा भी निकाली जाएगी, जो चौरी चौरा से शुरू होकर काकोरी तक पहुंचेगी. इसके अलावा पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कैंपेन चलाने की तैयारी है.

10 प्रमुख मांगों को लेकर अभियान

‘जस्टिस मोर्चा’ ने छात्रों से जुड़े 10 प्रमुख मुद्दों को उठाया है. इन मुद्दों पर छात्रों और आम लोगों से समर्थन मांगा जाएगा और सरकार से इनके समाधान की मांग की जाएगी.

1. हर साल भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं तय समय-सीमा में कराई जाएं.
2. स्वीकृत लेकिन खाली पड़े सभी पदों पर भर्ती की जाए.
3. लंबित सभी भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए.
4. निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए फीस कैप लागू किया जाए.
5. सभी शोधार्थियों को समान फेलोशिप दी जाए.
6. संविदा व्यवस्था खत्म की जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 वापस लेने की मांग.
8. NTA को खत्म करने की मांग.
9. परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो और स्कोर कार्ड जारी किए जाएं.
10. पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.

2 अक्टूबर तक मांगें नहीं मानीं तो बड़ा आंदोलन

जस्टिस मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय देने की बात कही है. उनका कहना है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 2 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 10 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS Justice Morcha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा
दिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता, डिंपल यादव बोलीं- 'CM अब करें दूध का दूध, पानी का पानी'
संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता, डिंपल यादव बोलीं- 'CM अब करें दूध का दूध, पानी का पानी'
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget