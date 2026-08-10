आकाश आनंद ने अखिलेश और राहुल को कहा 'अंकल', भड़की सपा बोली- फिर निकाले जाएंगे

बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर तीखी टिप्पणी की है. उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस के सादाबाद में आनंद ने एक जनसभा में अखिलेश और राहुल को अंकल बता दिया.

आकाश आनंद के इस बयान पर सपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली-झारखंड की तरह यूपी में भी आंदोलन की तैयारी, लखनऊ में बना जस्टिस मोर्चा

'वो a,b,c,d तक नहीं जानते...'

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जिस बच्चे के दूध के दांत भी अभी ठीक से नहीं निकले हैं और जो राजनीति की ए, बी, सी, डी तक नहीं जानते, उन्हें कब और क्या बोलना चाहिए, इसका भी अभी उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है.

चांद ने लिखा कि- क्या पता हमारी आदरणीय बुआ जी को बच्चे की कौन-सी बात बुरी लग जाए और फिर से उसे दल से बाहर कर दें, जैसे अभी उनके ससुर जी को दल से बाहर किया है.