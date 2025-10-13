यूपी: रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ मुकदमा तो गांव में मना जश्न, दावत का भी आयोजन

उत्तर प्रदेश के बागपत के निरपुडा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होने के बाद गांव में जश्न का माहौल है. शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने सरकार की कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए सामूहिक दावत भोज का आयोजन किया. शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार पर शुरू हुई योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर धन्यवाद किया, उनका कहना है कि ईमानदार योगी सरकार ही इस तरह के एक्शन ले सकती है.

बता दें कि निरपुडा गांव के रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं. बताया जा रहा है कि सेवा के दौरान राणा शामली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में तैनात रहे और इसी दौरान उन्होंने अवैध तरीके से बड़ी संपत्ति खड़ी की. बताया जा रहा हे कि पूर्वजों से इंस्पेक्टर को मात्र तीन बीघा जमीन मिली थी लेकिन आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने वाले गांव के ही निवासी राम मेहर ने बताया कि प्रेमवीर राणा पर कार्रवाई होना गांव के लोगों के लिए बड़ी राहत है. उनका कहना है कि इंस्पेक्टर ने न केवल अवैध संपत्ति जुटाई बल्कि गांव के कई लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए थे. योगी सरकार का विज्ञापन देखकर उन्होंने शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिस पर सरकार ने एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

वहीं गांव में जश्न के साथ की गई दावत में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे. दावत में निश्चय प्रधान सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे. ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम उठाया है और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए.

